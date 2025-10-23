Γκάζι: «Έγινε κλήση από τον νοσηλευτή βάρδιας στο ΑΤ Συντάγματος» – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής για τον θάνατο της 16χρονης

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Την ανακοίνωση κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση».

Επίσης σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου» δίνοντας έτσι απάντηση στο εάν το νοσοκομείο ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησανάμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Αθήνα, 23/10/2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναφορικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 23, 2025

«Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία» – Η παρέμβαση Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης

Παρέμβαση για το περιστατικό με την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και τελικά πέθανε, έκανε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, όμως το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό.

«Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Πήγαν την 16χρονη αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου έπεσαν πάνω της όλοι οι γιατροί και ακολούθησαν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να ξεκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία, αλλά του Νοσοκομείου, όπως και έγινε, διαψεύδοντας τις φήμες περί καθυστέρησης ή παράλειψης ενημέρωσης.