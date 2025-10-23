Τσακαλώτος για Τσίπρα: «Σε ένα σχήμα Σοσιαλδημοκρατίας, Αριστεράς που συμφωνεί σε 4-5 πράγματα, έχει ρόλο»

Αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να συμβάλλει και να είναι μέρος μίας συμφωνίας ευρύτερης στην Κεντροαριστερά είναι καλοδεχούμενος, τόνισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Αυτό που είπε ότι εγώ θέλω αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό, ότι εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τους κόβει και πολύ και άρα θέλουν εμένα που θα πάω στον λαό και θα μιλήσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το σχήμα με βρίσκει αντίθετο», τόνισε και κατέληξε: «Σε ένα σχήμα Σοσιαλδημοκρατίας, Αριστεράς που συμφωνεί σε τέσσερα πέντε πράγματα, τότε έχει ρόλο», είπε στην ΕΡΤ ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα μετά την κρίση θα λησμονείται ως «η χώρα των χαμένων ευκαιριών». «Θεωρώ ότι όταν έχεις το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνεις διαβούλευση, όπως κάνανε άλλες χώρες. Ο Ντράγκι που δεν είναι αριστερός, ως πρωθυπουργός όταν βγήκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έκανε μια διαβούλευση με τους φορείς, με τα συνδικάτα, με τους επιχειρηματίες, με την κοινωνική οικονομία, με τα κινήματα, να δει τι μπορούν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Φοβάμαι ότι οι διάδοχοί μας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε τριάντα χρόνια, όταν κάποιος θα θέλει να κάνει ένα διδακτορικό ή να γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα θα είναι η χώρα των χαμένων ευκαιριών», υπογράμμισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Ο κύριος Δραγασάκης πριν από την κρίση, που είναι και οικονομολόγος και ήταν βουλευτής, έλεγε πολύ νωρίς ότι έχει πρόβλημα η Ελλάδα, ότι δεν μπορεί να έχει συνεχόμενα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών και να αυξάνεται το χρέος και πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Τι έλεγε ο Δραγασάκης. Έλεγε ότι χρειάζεται η σοφή διαχείριση της γνώσης. Χρειάζεται να τα βάλουν όλα κάτω, οι φορείς, τα οικονομικά επιμελητήρια, τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις και να δουν ποιο είναι το πρόβλημα», προσέθεσε.

«Η χαμηλή παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα που δεν έχουμε σε πολλούς τομείς, οι δυνατότητες που έχουμε σε άλλους τομείς και δεν προχωρούν και το ταμείο ανάκαμψης να είναι βασισμένα σε αυτό. Τι έκανε η κυβέρνηση; Δεν έκανε διαβούλευση και έδωσε πολλά λεφτά σε επιχειρήσεις που ήταν έτοιμες με το δικό τους το πρόγραμμα, παρά να έχει ένα αναπτυξιακό κράτος. Εγώ παρόλο που είμαι αριστερός, είμαι οπαδός της Μαριάνα Μαζουκάτο που γράφει εδώ και χρόνια ότι χώρες σαν την Ελλάδα αλλά και σαν την Βρετανία χρειάζονται αναπτυξιακό κράτος να έχει κάποιες αποστολές. Στην Ελλάδα τι θα ήταν αυτό; Η παραγωγικότητα σε κάποιους τομείς, η αντίσταση στην κλιματική κρίση και οι υποδομές που χρειάζονται. Αυτό είναι το σημαντικό και δεν το έκανε η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε ότι είναι ένας «χώρος ξεχωριστός». «Εκεί το ΕΑΜ έκανε τις διαδηλώσεις του, εκεί γίνανε οι αγανακτισμένοι, εκεί διαδηλώσαμε πρόσφατα για το 13ωρο, για τα Τέμπη, για τη συμφωνία των Πρεσπών, για να μείνουμε Ευρώπη πριν από το δημοψήφισμα. Είναι ένας χώρος που παραδοσιακά ήταν για διαδηλώσεις», προσέθεσε.

«Νομίζω ότι ο κύριος Ρούτσι, για παράδειγμα, δεν ήθελε να προσβάλει το μνημείο. Πήγε κάπου που το θεωρούσε ότι ήταν ένα σημαντικό μέρος. Δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τίποτα», τόνισε και σημείωσε ότι υπάρχει και το ζήτημα του τάιμινγκ, δηλαδή τη στιγμή που ήρθε η τροπολογία στη Βουλή.

«Εγώ θεωρώ ότι το μνημείο είναι ένα μνημείο δημοκρατίας. Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας από εμάς, επειδή ακριβώς δεν ξέρουν ποιος ήταν και όλοι μπορούν να διαμαρτυρηθούν εκεί. Έχει μια ιστορικότητα και είναι ένας ιστορικός τόπος», υπογράμμισε.