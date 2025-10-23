ΣΥΡΙΖΑ: Κρας τεστ η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας – Τα στρατόπεδα και η «γραμμή» έναντι Τσίπρα

Σε μία συνεδρίαση με πολλές δυσκολίες και μεγάλο ενδιαφέρον προχωράει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα κρίνει την στρατηγική του κόμματος έναντι του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή την στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο διαφορετικά στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί. Από την μία Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Στέργιος Καλπάκης, η Ράνια Σβίγκου, η Πόπη Τσαπανίδου και ενδεχομένως και ο Γιάννης Ραγκούσης επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μία πιο φιλική αντιμετώπιση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Τα εν λόγω στελέχη κρίνουν ότι το εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλικά διακείμενο προς τον πρώην Πρωθυπουργό και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να επιδιώξουν μία μετωπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Από την άλλη υπάρχουν τα στελέχη που θεωρούν διασπαστικές τις κινήσεις Τσίπρα και θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ξεκάθαρη «γραμμή» εναντίον του προκειμένου να αποτραπούν και μετακινήσεις ψηφοφόρων σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Σε αυτή την ομάδα εντάσσονται ο Παύλος Πολάκης που ήδη έχει κατηγορήσει ως «διασπαστή» τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Τρύφων Αλεξιάδης, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Το ερώτημα είναι τι σκοπεύει να πράξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Αν θα επιχειρήσει, δηλαδή να συνθέσει με κάποιο τρόπο, αυτές τις δύο θέσεις προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση ή αν θα ταχθεί με την μία ή την άλλη πλευρά. Μέχρι στιγμής ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δηλώσει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι αντίπαλοι και έχει αποφύγει να υψώσει τους τόνους.

Ωστόσο φαίνεται ότι οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και ο χρόνος πιέζει και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεωθεί σύντομα να ξεκαθαρίσει την «γραμμή» του έναντι του Αλέξη Τσίπρα.

Καμπανάκι χτύπησε και από την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega καθώς στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόλις 3,6%. Αντίθετα το 24% των πολιτών δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα και το 12,1% ενός ενδεχόμενου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην δημοσκόπηση της Marc το 91,3% από εκείνους που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από το εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ.