Μητέρα ξόδεψε 7.200 ευρώ για πλαστικές επεμβάσεις, αλλά δεν είχε 65 ευρώ για να αγοράσει σχολικά στην κόρη της – «Δεν την άφησα ούτε νηστική, ούτε στο κρύο»

Η πλαστική επέμβαση που αποφάσισε να κάνει η γυναίκα, κόστισε όλες της τις οικονομίες. Όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Reddit, αν έδινε 65 ευρώ για ν’ αγοράσει σχολικά για το παιδί της, θα ήταν επιβάρυνση.

Η μητέρα της είπε πως δεν δίνει καθόλου καλό παράδειγμα στο παιδί της, με αποτέλεσμα να καβγαδίσουν. Πράγματι, η γυναίκα ήταν πρόθυμη να πληρώσει τα 7.200 ευρώ για την αισθητικής φύσης επέμβαση, η οποία τη βοήθησε ν’ ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της – αλλά έκανε οικονομία στα 65 ευρώ για τα σχολικά είδη της κόρης της.

Η 33χρονη γυναίκα, έγραψε μια ανάρτηση με τίτλο “μήπως είμαι υπερβολική”, αναζητώντας συμβουλές απ’ τους αναγνώστες της, με την ελπίδα κάποιος να την καταλάβει. Ωστόσο, όλοι έμειναν έκπληκτοι με το ποσό που ξόδεψε για την πλαστική και με το γεγονός ότι τσιγκουνεύτηκε να δώσει 65 ευρώ για το παιδί της.

“Έχασα την αυτοπεποίθησή μου”

“Πέρσι, με παράτησε ο επί χρόνια σύντροφός μου. Είχαμε αποκτήσει ένα κορίτσι που σήμερα είναι επτά χρονών. Μετά τον χωρισμό, άρχισα να βγαίνω έξω”, εξηγεί η γυναίκα. “Έκανα μερικές περιστασιακές γνωριμίες αλλά κανείς δεν ήταν κατάλληλος για γάμο. Είχα ανοίξει και εφαρμογές γνωριμιών”.

Η μητέρα σημείωσε πως μετά από μήνες ολόκληρους από αποτυχημένες γνωριμίες, ένιωθε απελπισμένη και χωρίς αυτοπεποίθηση. Έτσι, σκέφτηκε να κάνει αισθητική επέμβαση και να φτιάξει τους γλουτούς της. Παρόλο που γενικά νιώθει όμορφη, η γυναίκα νιώθει ανασφαλής για τους γλουτούς της.

Αφού μίλησε με τους γιατρούς της, η γυναίκα κατέληξε στο βραζιλιάνικο μοντέλο (BBL) όπου βάζουν λιπώδη ιστό από άλλα σημεία του σώματος στους γλουτούς για να τους γεμίσει. Το ποσό ήταν τεράστιο.

“Το τελικό ποσό έφτανε τις 7.200 χιλιάδες. Δηλαδή όλες μου οι οικονομίες και έπρεπε να βάλω μερικές χιλιάδες ακόμη”, γράφει η γυναίκα. “Έκανα κάποιους υπολογισμούς, ακύρωσα μερικές συνδρομές και γενικά μαζεύτηκα οικονομικά. Δεν θ’ άφηνα νηστική την κόρη μου, ή να κρυώνει. Η εγχείρηση πήγε μια χαρά και οι γλουτοί μου ανορθώθηκαν”.

Μετά από έξι εβδομάδες ανάρρωσης, η κόρη της επέστρεψε στο σχολείο. Η δασκάλα έγραψε ένα σημείωμα για την μητέρα της πως, “όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν τα σχολικά τους, μαρκαδόρους, κόλλες, χαρτομάντιλα”, τα οποία κοστίζουν περίπου 65 ευρώ.

“Αυτό μου κακοφάνηκε, αφού της αγόρασα στην αρχή της χρονιάς”.

“Ξεκαθάρισα στην κόρη μου ότι αυτόν τον μήνα δεν μπορούμε ν’ αγοράσουμε και πως θα μιλήσω εγώ με τη δασκάλα της”, συμπλήρωσε η γυναίκα. “Ναι, τα 65 ευρώ είναι σημαντικό έξοδο επειδή πρέπει ν’ αγοράσω και φαγητό”. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, η μητέρα άφησε την κόρη της με τη γιαγιά της. Της είχε δώσει τη χρεωστική της για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αντί για φαγητό ωστόσο, η γιαγιά του κοριτσιού πήγε και της πήρε τα σχολικά.

“Η μητέρα μου με ταπείνωσε”

“Είπε πως είναι γελοίο να δίνω τόσα λεφτά για αισθητική επέμβαση και είναι άδικο για την κόρη μου, που τη στέλνω στο σχολείο. Είπε πως είναι ντροπή να είναι το μόνο παιδί που δεν έχει σχολικά”, γράφει η γυναίκα. “Είπε πως η κόρη μου έχει την ίδια τσάντα για το σχολείο εδώ και τρία χρόνια, έχει σκιστεί και πως, θα πρέπει να ντρέπομαι που δεν της έχω αγοράσει μια καινούργια”.

Η γυναίκα σημείωσε πως “θύμωσε με τις κατηγορίες” και είπε στην μητέρα της ότι δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Η γιαγιά της, της είπε πως δεν δίνει καλό παράδειγμα στην κόρη της. Η γυναίκα ρώτησε τους αναγνώστες αν πράγματι πρέπει να ντρέπεται.

Οι σχολιαστές της ανάρτησης επισήμαναν πως είναι απαράδεκτη.

“Έκανα λάθος”

“Φυσικά θα πρέπει να ντρέπεσαι που έβαλες εμφυτεύματα. Είναι δυνατόν να έδωσες 7.200 ευρώ; Τι θα κάνεις όταν το παιδί σου θα θέλει να σπουδάσει; Δίκιο έχει η μάνα σου”, της έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας ακόμη, σημείωσε πως, “Οι μεγαλύτεροι γλουτοί δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν να βρεις σύντροφο. Προτεραιότητα έχει το παιδί σου. Πρέπει ν’ αναθεωρήσεις”.

Ένας τρίτος έγραψε: “Ντροπή σου, είσαι η απόδειξη πως δεν κάνουν όλοι για γονείς”. Η γυναίκα, μετά από έναν μήνα ενημέρωσε την ανάρτησή της, αφού διάβασε τα σχόλια με τις “συμβουλές” κάτω απ’ αυτή. Αποκάλυψε πως θα κάνει χειρουργείο για ν’ αφαιρέσει τα εμφυτεύματα απ’ τους γλουτούς της – η οποία θα κοστίσει 4.500 ευρώ και παραδέχτηκε πως, η πρώτη εγχείρηση ήταν ένα “εγωιστικό λάθος”.

“Είναι νύχτα και δεν κοιμάμαι, σκέφτομαι τι μπορεί να σκέφτεται για εμένα όταν θα μεγαλώσει”, εξηγεί η γυναίκα. “Τα εμφυτεύματά μου θα μας θυμίζουν για πάντα τα λάθη μου. Ακόμη θα μου θυμίζουν τις τύψεις και τα λάθη μου. Γι’ αυτό αποφάσισα να τα βγάλω”.

Μπορεί η σχέση της με την μητέρα της να είναι κάπως δύσκολη, η γυναίκα έγραψε πως, η μητέρα της σκοπεύει να τη συνοδεύσει στο χειρουργείο και δεν έκανε κανένα πικρόχολο σχόλιο όταν της το ανακοίνωσε.