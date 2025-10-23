Σοκ στη Γαλλία: 13χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 9χρονης – Βιντεοσκόπησε και δημοσίευσε το βίντεο στα social media

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/10) την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος ενός 13χρονου αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μιας 9χρονης στη Μπεζανσόν της Γαλλίας. Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα 8χρονο αγόρι, το οποίο φέρεται να εξανάγκασε το θύμα να συνευρεθεί με τον 13χρονο. Ωστόσο, το παιδί αυτό δεν θεωρείται ποινικά υπεύθυνο λόγω της ηλικίας του.

Την προηγούμενη ημέρα, η εφημερίδα L’Est Républicain είχε αποκαλύψει ότι οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα ύστερα από τη διαρροή του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το υλικό κοινοποιήθηκε από μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι δήλωσαν πως το περιστατικό συνέβη εντός του σχολικού τους χώρου.

Η εκπαιδευτική διεύθυνση της Ακαδημίας Μπεζανσόν επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές. «Σεξουαλικά περιστατικά που αφορούσαν δύο μαθητές δημοτικού και έναν μαθητή γυμνασίου μας αποκαλύφθηκαν από μαθητές», ανέφερε ο εκπρόσωπος του σχολείου, προσθέτοντας ότι «οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα».

Ο αναπληρωτής πρύτανης επισήμανε πως κοινωνικοί λειτουργοί επικοινώνησαν με όλα τα παιδιά που εκτέθηκαν στο ακατάλληλο αυτό υλικό, προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα France 3 Bourgogne Franche-Comté, ο 13χρονος έχει τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση, με αυστηρή απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής με τα δύο μικρότερα παιδιά.