Σαρώνει τη Γαλλία η καταιγίδα Μπέντζαμιν: Περισσότερα από 100.000 σπίτια χωρίς ρεύμα – Πάρκα και κήποι έκλεισαν στο Παρίσι

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία

Η καταιγίδα Μπέντζαμιν προκαλεί «ισχυρές ριπές» ανέμων σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, ενώ σήμερα μεγάλα κύματα χτυπούν τις ακτές του Ατλαντικού και της Μάγχης, σύμφωνα με το Météo-France, το οποίο έχει θέσει συνολικά 19 τμήματα σε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους, βροχές, πλημμύρες ή βύθιση από κύματα, στο τελευταίο του δελτίο.

Το ινστιτούτο κατέγραψε μέγιστες ταχύτητες έως 142 χλμ./ώρα:

  • 116 χιλιομέτρων την ώρα στο Sainte-Marie-des-Monts (Manche),
  • 119 χλμ./ώρα στο Vernines (Puy-de-Dôme),
  • 142 χλμ./ώρα στο Saint-Clément-des-Baleines στο Île de Ré (Charente-Maritime),
  • 132 χλμ./ώρα στο Cap-Ferret και
  • 94 χλμ./ώρα στο Bordeaux και το Mérignac, στην ενδοχώρα, στη Gironde.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθουν το πρωί στην Aude και στα Pyrénées-Orientales, πριν εξασθενήσει, ενώ οι ριπές θα φτάσουν τα 160 έως 170 χλμ./ώρα στο Cap Corse το απόγευμα. Αυτό το επεισόδιο ανέμων αναμένεται να λήξει απόψε, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Εντυπωσιακές εικόνες από την καταιγίδα στο Les Sables-d’Olonne

Περισσότερα από 100.000 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, σύμφωνα με την Enedis

Σύμφωνα με τον Enedis, περισσότερα από 100.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί της Πέμπτης σε όλη τη Γαλλία, κυρίως στη Nouvelle-Aquitaine (45.000 σπίτια), στο Bourgogne-Franche-Comté (15.000 σπίτια) και στην Auvergne-Rhône-Alpes (15.000 σπίτια).

Δύο πλημμυρισμένοι δρόμοι στο Χερμπούρ

Δύο δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά στο Σερμπούρ, στην περιοχή Κοτεντέν, μετά από έντονες βροχοπτώσεις χθες το βράδυ, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Κλειστά πάρκα, νεκροταφεία και κήποι στο Παρίσι

Στην περιοχή Île-de-France, ελήφθησαν διάφορα μέτρα ασφαλείας λόγω των ανέμων που προκάλεσε η καταιγίδα Benjamin. Στο Παρίσι, όλα τα πάρκα, οι κήποι και τα νεκροταφεία θα είναι κλειστά όλη την ημέρα για την αποτροπή ατυχημάτων που προκαλούνται από πτώση κλαδιών, ανακοίνωσε ο δήμος στην ιστοσελίδα του.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων σε όλη τη Γαλλία

Η κυκλοφορία των τρένων έχει επηρεαστεί λόγω των ισχυρών ανέμων αυτήν την Πέμπτη. Αναμένονται περιορισμοί ταχύτητας και διακοπές στις υπηρεσίες, σύμφωνα με την SNCF Réseau.

  • Στην περιοχή Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ, αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις.
  • Στη Βρετάνη, η κυκλοφορία θα διακοπεί στις γραμμές Μπρεστ-Κιμπέρ, Μπρεστ-Νάντη και Ρεν-Νάντη.
  • Στην περιοχή Centre-Val de Loire, δεν θα υπάρχει κυκλοφορία στη γραμμή Παρίσι – Σαρτρ – Νοζάν-λε-Ροτρού – Λε Μαν μεταξύ 12:30 μ.μ. και 5 μ.μ.
  • Στην περιοχή Γκραντ Εστ, αναμένεται διακοπή των δρομολογίων των τρένων και των λεωφορείων.
  • Στην περιοχή Hauts-de-France, η κυκλοφορία του TER «θα διαταραχθεί όλη την ημέρα» , με τις ταχύτητες των τρένων να μειώνονται ή ακόμη και να διακόπτονται σε ορισμένες διαδρομές.
  • Στη Νορμανδία, θα λειτουργούν μόνο λίγες γραμμές, όπως η Παρίσι-Ρουέν.
  • Στη Νέα Ακουιτανία και την Οξιτανία, ορισμένες γραμμές θα διακοπούν επίσης.
  • Στην περιοχή Pays de la Loire, η κυκλοφορία έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές και αναμένονται ακυρώσεις και διακοπές δρομολογίων.

Όσον αφορά την περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, έχει προγραμματιστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Καννών και Γκρας μεταξύ 2 μ.μ. και 5 μ.μ.

«Οι ταξιδιώτες που μπορούν καλούνται να προβλέψουν ή να αναβάλουν τα ταξίδια τους, να προτιμήσουν την τηλεργασία και να ελέγξουν την λειτουργία του τρένου τους με τους μεταφορείς στα συνήθη κανάλια πληροφόρησης», λέει η SNCF Réseau.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από καρδιακή ανακοπή

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Έως το τέλος Οκτωβρίου η έκδοση της ΚΥΑ -Τι είπε ο Παπασταύρου για τις πληρωμές

Πότε αλλάζει η ώρα – Οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται

Μαγνητισμένα πλάσματα προσφέρουν νέο έλεγχο στον σχεδιασμό νανοϋλικών
περισσότερα
13:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Τρεις κρατούμενοι απείλησαν τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Βίντεο από τους προπηλακισμούς

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού, Λα Σαντέ, ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρον...
13:23 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κάρολος – Καμίλα: Στο Βατικανό για μια ιστορική συνάντηση με τον Πάπα – Σε κοινή προσευχή 500 χρόνια μετά τον διαχωρισμό των Εκκλησιών

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στο Βατικανό, όπου θα συναντήσουν για πρώτη ...
13:13 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη ρωσική πόλη Κοπέισκ, στη Ρωσία, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ...
13:05 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Βίντεο αναπαράστασης απεικονίζει πώς έγινε η εντυπωσιακή ληστεία – Οι δράστες χρειάστηκαν μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα

Η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο, στο Παρίσι, που απεικονίζεται λεπτομερώς σε μια γραφική αναπαρά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς