Σαρώνει τη Γαλλία η καταιγίδα Μπέντζαμιν: Περισσότερα από 100.000 σπίτια χωρίς ρεύμα – Πάρκα και κήποι έκλεισαν στο Παρίσι

Η καταιγίδα Μπέντζαμιν προκαλεί «ισχυρές ριπές» ανέμων σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, ενώ σήμερα μεγάλα κύματα χτυπούν τις ακτές του Ατλαντικού και της Μάγχης, σύμφωνα με το Météo-France, το οποίο έχει θέσει συνολικά 19 τμήματα σε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους, βροχές, πλημμύρες ή βύθιση από κύματα, στο τελευταίο του δελτίο.

Το ινστιτούτο κατέγραψε μέγιστες ταχύτητες έως 142 χλμ./ώρα:

116 χιλιομέτρων την ώρα στο Sainte-Marie-des-Monts (Manche),

119 χλμ./ώρα στο Vernines (Puy-de-Dôme),

142 χλμ./ώρα στο Saint-Clément-des-Baleines στο Île de Ré (Charente-Maritime),

132 χλμ./ώρα στο Cap-Ferret και

94 χλμ./ώρα στο Bordeaux και το Mérignac, στην ενδοχώρα, στη Gironde.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθουν το πρωί στην Aude και στα Pyrénées-Orientales, πριν εξασθενήσει, ενώ οι ριπές θα φτάσουν τα 160 έως 170 χλμ./ώρα στο Cap Corse το απόγευμα. Αυτό το επεισόδιο ανέμων αναμένεται να λήξει απόψε, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Εντυπωσιακές εικόνες από την καταιγίδα στο Les Sables-d’Olonne

Quand la tempête Benjamin s’élève, l’écume rugit et les vagues éclatent sur la jetée des Sables d’Olonne. Tout l’océan respire la puissance 💨🌊 #tempetebenjamin #lessablesdolonne #vendee pic.twitter.com/tyL1bSCE7d — Les Sables d’Olonne (@lessables) October 23, 2025

Περισσότερα από 100.000 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, σύμφωνα με την Enedis

Σύμφωνα με τον Enedis, περισσότερα από 100.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί της Πέμπτης σε όλη τη Γαλλία, κυρίως στη Nouvelle-Aquitaine (45.000 σπίτια), στο Bourgogne-Franche-Comté (15.000 σπίτια) και στην Auvergne-Rhône-Alpes (15.000 σπίτια).

Δύο πλημμυρισμένοι δρόμοι στο Χερμπούρ

Δύο δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά στο Σερμπούρ, στην περιοχή Κοτεντέν, μετά από έντονες βροχοπτώσεις χθες το βράδυ, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Jusqu’à 70 centimètres au plus haut de la crue, plusieurs habitations sont touchées 👇

➡️ https://t.co/oChPWMOgO2 pic.twitter.com/guH4lyMvuj — ici Cotentin (@icicotentin) October 22, 2025

Κλειστά πάρκα, νεκροταφεία και κήποι στο Παρίσι

Στην περιοχή Île-de-France, ελήφθησαν διάφορα μέτρα ασφαλείας λόγω των ανέμων που προκάλεσε η καταιγίδα Benjamin. Στο Παρίσι, όλα τα πάρκα, οι κήποι και τα νεκροταφεία θα είναι κλειστά όλη την ημέρα για την αποτροπή ατυχημάτων που προκαλούνται από πτώση κλαδιών, ανακοίνωσε ο δήμος στην ιστοσελίδα του.

⚠️💨🇫🇷 En raison des conditions météorologiques et des vents annoncés dans l’après-midi, nous ne pouvons garantir l’ouverture du parc, des jardins et du domaine de Trianon à compter de 12h. De plus amples informations seront données à 10h. Le château sera ouvert toute la journée. pic.twitter.com/RbJbVAOA71 — Château de Versailles (@CVersailles) October 23, 2025

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων σε όλη τη Γαλλία

Η κυκλοφορία των τρένων έχει επηρεαστεί λόγω των ισχυρών ανέμων αυτήν την Πέμπτη. Αναμένονται περιορισμοί ταχύτητας και διακοπές στις υπηρεσίες, σύμφωνα με την SNCF Réseau.

Στην περιοχή Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ, αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Στη Βρετάνη, η κυκλοφορία θα διακοπεί στις γραμμές Μπρεστ-Κιμπέρ, Μπρεστ-Νάντη και Ρεν-Νάντη.

Στην περιοχή Centre-Val de Loire, δεν θα υπάρχει κυκλοφορία στη γραμμή Παρίσι – Σαρτρ – Νοζάν-λε-Ροτρού – Λε Μαν μεταξύ 12:30 μ.μ. και 5 μ.μ.

Στην περιοχή Γκραντ Εστ, αναμένεται διακοπή των δρομολογίων των τρένων και των λεωφορείων.

Στην περιοχή Hauts-de-France, η κυκλοφορία του TER «θα διαταραχθεί όλη την ημέρα» , με τις ταχύτητες των τρένων να μειώνονται ή ακόμη και να διακόπτονται σε ορισμένες διαδρομές.

Στη Νορμανδία, θα λειτουργούν μόνο λίγες γραμμές, όπως η Παρίσι-Ρουέν.

Στη Νέα Ακουιτανία και την Οξιτανία, ορισμένες γραμμές θα διακοπούν επίσης.

Στην περιοχή Pays de la Loire, η κυκλοφορία έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές και αναμένονται ακυρώσεις και διακοπές δρομολογίων.

Όσον αφορά την περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, έχει προγραμματιστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Καννών και Γκρας μεταξύ 2 μ.μ. και 5 μ.μ.

«Οι ταξιδιώτες που μπορούν καλούνται να προβλέψουν ή να αναβάλουν τα ταξίδια τους, να προτιμήσουν την τηλεργασία και να ελέγξουν την λειτουργία του τρένου τους με τους μεταφορείς στα συνήθη κανάλια πληροφόρησης», λέει η SNCF Réseau.