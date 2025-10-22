Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε κλεισμένη στο γκαράζ μια 45χρονη και την εκμεταλλευόταν επί 5 χρόνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γαλλία, Αστυνομία
πηγή: AP Photo/Jeffrey Schaeffer

Μια γυναίκα «εξαφανίστηκε» στη Γαλλία και οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο και μια 60χρονη που την κρατούσαν επί χρόνια σε απομόνωση, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Το θύμα, μια 45χρονη που είναι «ψυχικά εύθραυστη», νοσηλεύεται με υποθερμία, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Ναντ, Αντουάν Λερουά, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα υποχρεώθηκε να ζει επί μια πενταετία τον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιού όπου κατοικούσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση ενώ η γυναίκα με την οποία ζούσε προφυλακίστηκε.

Σήμερα, ο ηλικιωμένος ήταν κλεισμένος στο σπίτι αυτό, στην κοινότητα Σεν-Μολφ, με κλειστά τα πατζούρια. Μισάνοιξε την πόρτα του για μερικά δευτερόλεπτα και την ξαναέκλεισε αμέσως όταν είδε απ’ έξω τους δημοσιογράφους.

Στις 14 Οκτωβρίου, επωφελούμενη από μια στιγμή που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση, η 45χρονη βγήκε από τον εξωτερικό περίβολο του σπιτιού όπου ήταν κλεισμένη και εμφανίστηκε στο σπίτι των γειτόνων. Ήταν μισόγυμνη, τους χτύπησε το παράθυρο και τους είπε ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί περίπου πέντε χρόνια.

Το θύμα εξήγησε ότι συγκατοικούσε στο σπίτι με μια άλλη γυναίκα, μέχρι την ημέρα που έκανε την εμφάνισή του ο ηλικιωμένος. Τότε της ζήτησαν να φύγει από το σπίτι και να ζήσει είτε στον κήπο –δηλαδή στο ύπαιθρο– είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ, συνέχισε ο Λερουά.

Η έρευνα στο σπίτι επιβεβαίωσε την αφήγησή της.

Η 45χρονη ήταν τον περισσότερο καιρό κλειδωμένη στο γκαράζ. «Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω» είπε ο εισαγγελέας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν μπλοκαρισμένη από την έξω πλευρά με μεγάλες πέτρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. «Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της χρησιμοποιούνταν μόνο για να στέλνουν σημαντικά χρηματικά ποσά» στους κατηγορούμενους οι οποίοι «παραδέχτηκαν ένα μέρος των γεγονότων» αλλά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τους, είπε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται για «περιορισμό ανθρώπου, με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση

Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το δώρο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:04 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Πιέζει για δυτικά μαχητικά αεροσκάφη ώστε να ανακτήσει την περιφερειακή της στρατιωτική υπεροχή

Αγωνιζόμενη να ενισχύσει την αεροπορική της δύναμη, η Τουρκία έχει προτείνει στους Ευρωπαίους ...
18:37 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες στη Γάζα – Σφοδρή αντίδραση του εβραϊκού κράτους

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Χάγη, αποφάνθηκε σήμερα πως το Ισραήλ έχει την ...
17:57 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις 37 συλλήψεις

Ανακοίνωση εξέδωσε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τις 37 συλ...
17:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Κλοπή σε άλλο ένα μουσείο μετά την ληστεία στo Λούβρο – «Ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη»

Μετά το Λούβρο, ακόμα ένα μουσείο έγινε στόχος στην Γαλλία. Το Maison des Λumières Denis Dider...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς