Υγρασία και μούχλα: 6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες

Σταματίνα Στίνη

timeout

Υγρασία και μούχλα: 6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας στο σπίτι δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας. Τα φυτά εσωτερικού χώρου αποτελούν μια εξαιρετική, φυσική λύση για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Μειώνουν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την εμφάνιση μούχλας.

Μούχλα: Το απλό λάθος που δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή της στο σπίτι

6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες

Ο ειδικός κηπουρικής Chris Bonnett από το GardeningExpress.co.uk εξηγεί: «Εάν τα τζάμια σας είναι θαμπά, σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας και τα φυτά μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτό».

Η προσθήκη φυτών είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ομορφύνετε τον χώρο σας και να μειώσετε την υγρασία. Ακολουθούν έξι φυτά εσωτερικού χώρου που συνιστούν οι ειδικοί και λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες, μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι και αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας.

5 εύκολες λύσεις για να απαλλαγείτε από την υγρασία και τη μούχλα στο σπίτι σας
  • Κισσός (English Ivy)
  • Σπαθίφυλλο (Peace Lily)
  • Φοίνικες (Palms)
  • Σανσεβιέρα (Snake Plant)
  • Ορχιδέες (Orchids)
  • Χλωρόφυτο (Spider Plant)

Κισσός (English Ivy)

  • Απομακρύνει τη μούχλα που μεταφέρεται στον αέρα.
  • Ευδοκιμεί καλύτερα σε έντονο, έμμεσο φως και χρειάζεται τακτικό πότισμα για να επιβιώσει.
  • Προσοχή: Τα φύλλα του είναι τοξικά για τα κατοικίδια. Κρατήστε το μακριά τους.

Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

  • Λατρεύει την σκιά και ευδοκιμεί σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, την οποία απορροφά μέσω των φύλλων του. Ιδανικό για χώρους με τάση για μούχλα (π.χ. μπάνιο).
  • Δεν χρειάζεται άμεσο ηλιακό φως για να ευδοκιμήσει.
  • Προσοχή: Είναι τοξικό για τα κατοικίδια.

Φοίνικες (Palms)

  • Εξαιρετική επιλογή για τον έλεγχο της υγρασίας, την οποία απορροφούν με τα φύλλα τους.
  • Ποικιλίες: Αναζητήστε Areca, Bamboo, Lady Palm, Νάνο Φοίνικα ή Reed Palm.

Σανσεβιέρα (Snake Plant)

  • Ένα ανθεκτικό φυτό που συμβάλλει στη μείωση της υγρασίας.
  • Αναπτύσσεται καλύτερα σε έντονο φως, αλλά αντέχει και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αγαπά τις υψηλές θερμοκρασίες (ιδανικό για το μπάνιο) και χρειάζεται περιστασιακό πότισμα.

Ορχιδέες (Orchids)

  • Εκτός από όμορφες αισθητικά, βοηθούν στην μείωση της υγρασίας στο σπίτι.
  • Απορροφούν την υγρασία από τον περιβάλλοντα αέρα, απομακρύνοντάς την αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρα.

Χλωρόφυτο (Spider Plant)

  • Δημοφιλές φυτό εσωτερικού χώρου γνωστό για την ικανότητά του να εξαλείφει επιβλαβείς ρύπους και να απορροφά υγρασία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Συναγερμός για τις συνήθειες των 16χρονων: Αλκοόλ, κάπνισμα και τζόγος

Ε.Ε.: Ποιες αλλαγές έρχονται στις άδειες οδήγησης

Αγορά ακινήτων: Οι προκλήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»
περισσότερα
17:02 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:08 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που ήδη επηρεάζονται από το χάος που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής – «Επικρατεί ένταση και ανυπομονησία»

Η επόμενη ανάδρομη πορεία του Ερμή πλησιάζει και ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, η προ-σ...
12:03 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Οι 8 βασικές αρχές του σκανδιναβικού τρόπου ζωής που εξηγούν γιατί οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες είναι οι πιο ευτυχισμένοι στη Γη

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας κατατάσσει χώρες όπως η Φινλανδία, η Δανία, η Σουηδία ...
10:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που νιώθουν επιτέλους λίγη ηρεμία – «Οι αυταπάτες διαλύονται και ανακαλύπτετε την αλήθεια»

Στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα νιώσουν επιτέλους ηρεμία. Όταν ο Ποσειδώνας μετακινηθεί ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς