Υγρασία και μούχλα: 6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες

Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας στο σπίτι δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας. Τα φυτά εσωτερικού χώρου αποτελούν μια εξαιρετική, φυσική λύση για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Μειώνουν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την εμφάνιση μούχλας.

6 φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες

Ο ειδικός κηπουρικής Chris Bonnett από το GardeningExpress.co.uk εξηγεί: «Εάν τα τζάμια σας είναι θαμπά, σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας και τα φυτά μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτό».

Η προσθήκη φυτών είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ομορφύνετε τον χώρο σας και να μειώσετε την υγρασία. Ακολουθούν έξι φυτά εσωτερικού χώρου που συνιστούν οι ειδικοί και λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες, μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι και αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας.

Κισσός (English Ivy)

Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

Φοίνικες (Palms)

Σανσεβιέρα (Snake Plant)

Ορχιδέες (Orchids)

Χλωρόφυτο (Spider Plant)

Κισσός (English Ivy)

Απομακρύνει τη μούχλα που μεταφέρεται στον αέρα.

Ευδοκιμεί καλύτερα σε έντονο, έμμεσο φως και χρειάζεται τακτικό πότισμα για να επιβιώσει.

Προσοχή: Τα φύλλα του είναι τοξικά για τα κατοικίδια. Κρατήστε το μακριά τους.

Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

Λατρεύει την σκιά και ευδοκιμεί σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, την οποία απορροφά μέσω των φύλλων του. Ιδανικό για χώρους με τάση για μούχλα (π.χ. μπάνιο).

Δεν χρειάζεται άμεσο ηλιακό φως για να ευδοκιμήσει.

Προσοχή: Είναι τοξικό για τα κατοικίδια.

Φοίνικες (Palms)

Εξαιρετική επιλογή για τον έλεγχο της υγρασίας, την οποία απορροφούν με τα φύλλα τους.

Ποικιλίες: Αναζητήστε Areca, Bamboo, Lady Palm, Νάνο Φοίνικα ή Reed Palm.

Σανσεβιέρα (Snake Plant)

Ένα ανθεκτικό φυτό που συμβάλλει στη μείωση της υγρασίας.

Αναπτύσσεται καλύτερα σε έντονο φως, αλλά αντέχει και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αγαπά τις υψηλές θερμοκρασίες (ιδανικό για το μπάνιο) και χρειάζεται περιστασιακό πότισμα.

Ορχιδέες (Orchids)

Εκτός από όμορφες αισθητικά, βοηθούν στην μείωση της υγρασίας στο σπίτι.

Απορροφούν την υγρασία από τον περιβάλλοντα αέρα, απομακρύνοντάς την αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρα.

Χλωρόφυτο (Spider Plant)