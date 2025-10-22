Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει σκοπό να προστατέψει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ  Σωκράτης Φάμελλος, από το Περιστύλιο της Βουλής.

Επεσήμανε πως «Ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κυρίου Ρούτσι, που ήθελε να βρει την αλήθεια για το χαμό του παιδιού του και εκδικήθηκε την κοινωνία, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συναθροίσεις έξω από τη Βουλή. Είναι προσβλητική για τη Δημοκρατία η σημερινή απόφαση», σημειώνοντας, «αλλά θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης και κάτι ακόμα. Ότι η ελληνική κοινωνία υποφέρει από την ακραία αισχροκέρδεια, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του, αλλά και συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις διαφθοράς για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του».

«Όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα διαβάζουμε ότι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει λάβει επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ αυτών ένα πολυτελές. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει να είμαστε μια Ελλάδα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ  από ό,τι διαβάζουμε σήμερα ως εγκληματική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς, δεν μπορεί να μας διασφαλίσει. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Συναγερμός για τις συνήθειες των 16χρονων: Αλκοόλ, κάπνισμα και τζόγος

Ε.Ε.: Ποιες αλλαγές έρχονται στις άδειες οδήγησης

Αγορά ακινήτων: Οι προκλήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»
περισσότερα
19:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλά...
18:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ – Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48, επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48...
18:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη»

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή...
17:51 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Εγκρίθηκε με 159 «ναι» η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με 159 θετικές ψήφους, έναντι 134 «όχι» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) ψηφίστηκε η τροπολογ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς