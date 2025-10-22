Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει σκοπό να προστατέψει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, από το Περιστύλιο της Βουλής.

Επεσήμανε πως «Ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κυρίου Ρούτσι, που ήθελε να βρει την αλήθεια για το χαμό του παιδιού του και εκδικήθηκε την κοινωνία, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συναθροίσεις έξω από τη Βουλή. Είναι προσβλητική για τη Δημοκρατία η σημερινή απόφαση», σημειώνοντας, «αλλά θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης και κάτι ακόμα. Ότι η ελληνική κοινωνία υποφέρει από την ακραία αισχροκέρδεια, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του, αλλά και συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις διαφθοράς για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του».

«Όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα διαβάζουμε ότι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει λάβει επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ αυτών ένα πολυτελές. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει να είμαστε μια Ελλάδα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι διαβάζουμε σήμερα ως εγκληματική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς, δεν μπορεί να μας διασφαλίσει. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος.