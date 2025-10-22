Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, στα μικρασιατικά παράλια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

18:56 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει ...
18:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ – Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48, επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48...
18:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη»

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή...
17:51 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Εγκρίθηκε με 159 «ναι» η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με 159 θετικές ψήφους, έναντι 134 «όχι» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) ψηφίστηκε η τροπολογ...
