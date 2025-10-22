Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, στα μικρασιατικά παράλια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.