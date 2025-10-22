ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις 37 συλλήψεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τις 37 συλλήψεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην ανακοίνωση γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο δράσης της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, όπως τη χαρακτηρίζει.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και διενεργήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

 

18:37 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

