Κατερίνα Καινούργιου: Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ για πολλούς λόγους – Είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε όσα γράφονται περί αντικατάστασής της στην «Super Κατερίνα», ενώ η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ότι είναι έγκυος.

«Βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω… Εγώ είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους» είπε αρχικά.

«Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ. Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο» σημείωσε η παρουσιάστρια.

