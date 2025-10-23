Γυναίκα που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο αποκαλύπτει ένα σημάδι που οι γιατροί αγνόησαν – «Δεν είχα κανένα άλλο σύμπτωμα»

Στην περίπτωση μιας νεαρής φοιτήτριας ιατρικής αποδείχτηκε ότι ένα φαινομενικά αθώο σημάδι στο σώμα της ήταν πρώιμο σύμπτωμα μιας σπάνιας και επιθετικής μορφής καρκίνου του αίματος. Η ιστορία της 26χρονης Anabel Brenner Schleicher δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας και να ζητάμε δεύτερη γνώμη όταν τα συμπτώματα επιμένουν.

Το σημάδι που αγνοήσαν οι γιατροί πριν από τη διάγνωση του καρκίνου

Η Anabel Brenner Schleicher διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ-κυττάρων (έναν τύπος οξείας λευχαιμίας που επηρεάζει τα Τ-λεμφοκύτταρα) τέσσερις μήνες μετά το πρώτο ραντεβού με τον παθολόγο της.

Η 26χρονη επισκέφθηκε τον γιατρό της τον περασμένο Μάρτιο, αφού παρατήρησε έναν διογκωμένο λεμφαδένα στον λαιμό της. «Δεν είχα κανένα άλλο σύμπτωμα εκτός απ’ αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι συνέχισαν να εμφανίζονται κι άλλοι πρησμένοι λεμφαδένες, κατά μήκος του λαιμού μου», ανέφερε η ίδια.

Αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για απλό κρύωμα, όμως δύο εβδομάδες αργότερα ο λεμφαδένας παρέμενε πρησμένος. Ακολούθησαν εργαστηριακές εξετάσεις, που βγήκαν φυσιολογικές και έτσι επισκέφθηκε ωτορινολαρυγγολόγο, ο οποίος της είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Από την αμφιβολία στη διάγνωση του καρκίνου

Πέντε εβδομάδες μετά, η Anabel παρατήρησε περισσότερους πρησμένους λεμφαδένες. «Τότε ήταν που ο γιατρός ζήτησε υπερηχογράφημα και βιοψία. Μου είπε ότι είναι απίθανο να έχω καρκίνο και απλά το κάνει για προληπτικούς λόγους».

Ωστόσο, οι λεμφαδένες εξαπλώθηκαν πάνω από την κλείδα και στις μασχάλες. Όταν παρατήρησε ανεξήγητους μώλωπες στα πόδια της, προχώρησε σε βιοψία και αιματολογικό έλεγχο. Εκεί επιβεβαιώθηκε η διάγνωση: έπασχε από T-cell οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Στις 31 Ιουλίου 2025, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινούσε επιθετική θεραπεία.

Ο γάμος πριν από τη χημειοθεραπεία

Μαθαίνοντας ότι η θεραπεία της θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα, η Anabel αποφάσισε να παντρευτεί μία μέρα πριν. «Ήθελα να φορέσω το νυφικό μου, να έχω τα μαλλιά μου φτιαγμένα, να νιώσω ο εαυτός μου», είπε. Από τότε, μετακόμισε με τον σύζυγό της στο σπίτι των γονιών της για υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η θεραπεία κατά του καρκίνου

Από τον Οκτώβριο του 2025, η Anabel βρίσκεται στη φάση της χημειοθεραπείας, η οποία διαρκεί περίπου τρεις μήνες και στοχεύει στην εξάλειψη τυχόν καρκινικών κυττάρων που δεν εντοπίζονται εύκολα.

Συμπτώματα της T-cell ALL που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύμφωνα με το Cleveland Clinic, εκτός από τους διογκωμένους λεμφαδένες, άλλα συμπτώματα του καρκίνου του αίματος μπορεί να περιλαμβάνουν:

Νυχτερινές εφιδρώσεις

Επίμονη κόπωση

Ανεξήγητο πυρετό άνω των 39,5°C που δεν υποχωρεί με απλή φροντίδα

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Πόνο στην κοιλιά, στα κόκαλα ή το στήθος

Εάν παρατηρήσετε επίμονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.