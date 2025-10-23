Δημήτρης Σταρόβας: «Στον συνδυασμό φωνής και κιθάρας δεν έχω επανέλθει ούτε στο 50%»

Ο Δημήτρης Σταρόβας φιλοξενήθηκε στο Buongiorno με την Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης. Ο δημοφιλής μουσικός μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του και σε ποιο σημείο βρίσκεται η αποκατάσταση της ομιλίας του.

«Μην μου το θυμίζεις. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο» εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Παλιά μπορούσα να παίζω κάτι δύσκολο, να μιλώ με εσένα, να προσέχω τον Άρη και να ακούω τι λένε και δίπλα τα παιδιά. Τώρα αν δεν είμαι συγκεντρωμένος σε κάτι, υπάρχει περίπτωση να χάσω τον ρυθμό και για εμένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδιανόητο να έχω πρόβλημα με τον ρυθμό» συνέχισε ο Δημήτρης Σταρόβας.

