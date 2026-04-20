Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Οι θεράποντες γιατροί του έχουν τονίσει από την πρώτη στιγμή μετά τη ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος και τον εμβολισμό που τού έγινε πως ακολουθούν 10 ημέρες αγωνίας. Το γεγονός πάντως, ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές, είναι θετικό νέο για την πορεία της υγείας του.