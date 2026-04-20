Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Μυλωνάκης

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Οι θεράποντες γιατροί του έχουν τονίσει από την πρώτη στιγμή μετά τη ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος και τον εμβολισμό που τού έγινε πως ακολουθούν 10 ημέρες αγωνίας. Το γεγονός πάντως, ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές, είναι θετικό νέο για την πορεία της υγείας του.

Καθημερινά στο πλάι του βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Tις τελευταίες ημέρες, τόσο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του και το πώς εξελίσσεται. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πρα...
20:51 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Κώστας Αρβανίτης: «Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανί...
20:15 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τοπικούς παράγοντες στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου της ΝΔ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από το Ηράκλειο της Κρήτης, τη συζήτηση του Προέδρου της ...
18:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος εκνευρισμός»

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την ανακοίνω...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης