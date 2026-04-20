Οριστικό τέλος για τη «Φάρμα»

Οριστική είναι η απόφαση του Star να μην προχωρήσει σε τέταρτο κύκλο της «Φάρμας» για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς αρχικά είχε δεύτερες σκέψεις για την επαναφορά του αγροτικού ριάλιτι, ενώ αμέσως μετά το Πάσχα ελήφθη η τελική απόφαση για το μέλλον του. Επειτα από τρεις συνεχείς σεζόν με σημαντική θέση στην prime time του Star, το αγροτικό ριάλιτι με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο μπαίνει στο… ράφι τουλάχιστον για την επερχόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Το κανάλι πιέζεται για τη μείωση του συνολικού μπάτζετ και αναζητεί τρόπους να κλείσει τις ημέρες της prime time με χαμηλότερο κόστος. Το κενό της «Φάρμας», που καταλάμβανε τρεις ημέρες στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης του Star, θα καλυφθεί από το «GNTM», ενώ επιστρέφουν τα «Φαντάσματα» που ξεκίνησαν ήδη γυρίσματα. Στο νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει με νέο κύκλο επεισοδίων το «Κλαμπ του 1%» με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, που έκανε δυναμικό «μπάσιμο» στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα, οι συζητήσεις στο Star βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και άλλα φορμάτ που θέτουν υποψηφιότητα για μια θέση στην prime time.

