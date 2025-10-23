Κάρολος – Καμίλα: Στο Βατικανό για μια ιστορική συνάντηση με τον Πάπα – Σε κοινή προσευχή 500 χρόνια μετά τον διαχωρισμό των Εκκλησιών

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάρολος Καμίλα Βατικανό
Φωτογραφία: Reuters

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στο Βατικανό, όπου θα συναντήσουν για πρώτη φορά τον πάπα Λέοντα ΙΔ’, από την εκλογή του τον Μάιο. Η κρατική επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας, πέντε αιώνες μετά τον διαχωρισμό τους.

Ο Κάρολος και η Καμίλα έφτασαν το βράδυ της Τετάρτης στη Ρώμη και το πρωί της Πέμπτης εισήλθαν στην Πόλη του Βατικανού, όπου τους υποδέχθηκε η περίφημη Ελβετική Φρουρά, που εδώ και αιώνες προστατεύει τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Πριν από τη συνάντησή τους με τον πάπα στο Αποστολικό Παλάτι, η βασιλική πομπή έγινε δεκτή με τιμές.

Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη ανάμεσα σε έναν Άγγλο μονάρχη και έναν ποντίφικα της καθολικής εκκλησίας από την εποχή του Ερρίκου Η΄, ο οποίος το 1534 διέκοψε τους δεσμούς με τη Ρώμη. Αν και ο Κάρολος έχει γνωρίσει τους τρεις τελευταίους πάπες και τόσο ο Ιωάννης Παύλος Β΄ όσο και ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ είχαν επισκεφθεί τη Βρετανία, καμία προηγούμενη συνάντηση δεν περιελάμβανε κοινή προσευχή.

Την Πέμπτη, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πάπας Λέων θα προσευχηθούν μαζί στην Καπέλα Σιξτίνα.

Φωτογραφία: Reuters

Κατά τη διάρκεια της οικουμενικής λειτουργίας, ο Κάρολος, ως ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί δημόσια μαζί με τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας μετά τον διαχωρισμό τους.

Η κρατική επίσκεψη, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παπικού Ιωβηλαίου Έτους που εορτάζεται κάθε 25 χρόνια, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για τον ίδιο τον Βασιλιά. Όπως ανέφεραν πηγές, πρόκειται για ένα γεγονός με προσωπικό και πνευματικό βάρος για τον Κάρολο, καθώς συμβολίζει τη γεφύρωση αιώνων θρησκευτικών διαφορών.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος και η Καμίλα θα παραστούν σε λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Παύλου, όπου έχει δημιουργηθεί μια ειδική θέση για τον Κάρολο, η οποία θα παραμείνει εκεί για χρήση από τους μελλοντικούς διαδόχους του.

Φωτογραφία: Reuters

Ο Κάρολος θα τιμηθεί επίσης για τη μακραίωνη σχέση της βρετανικής μοναρχίας με τη συγκεκριμένη βασιλική και θα ανακηρυχθεί «Βασιλικός Συνεργάτης» (Royal Confrater) του αββαείου, σε αναγνώριση του ιστορικού ρόλου των Άγγλων μοναρχών στη συντήρηση του τάφου του Αγίου Παύλου.

Η κρατική επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με δεξίωση στο Κολέγιο Beda, όπου ο βασιλιάς θα συναντήσει ιερείς που εκπαιδεύονται εκεί από χώρες της Κοινοπολιτείας, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα έχει συνάντηση με έξι καθολικές μοναχές από τη Διεθνή Ένωση των Ηγουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, ωστόσο τα προβλήματα υγείας του τότε πάπα Φραγκίσκου οδήγησαν στην αναβολή της. Το βασιλικό ζεύγος είχε τελικά συναντήσει ιδιωτικά τον Φραγκίσκο, ο οποίος απεβίωσε αργότερα τον ίδιο μήνα.

Με πληροφορίες από: Reuters, The Indepedent

