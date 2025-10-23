Λάρισα: Θύμα ξυλοδαρμού από 5 ανήλικους έπεσε μαθητής έξω από το σχολείο του

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα έξω από σχολείο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 16ης Οκτωβρίου, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, όταν πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν σε άλλο παιδί, την ώρα που έφευγε από το σχολείο. Οι δράστες χτύπησαν τον ανήλικο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταβεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε βάρος των πέντε ανηλίκων για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

