Koρωπί: Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και παραβίασε το «κόκκινο» για να αποφύγει τον έλεγχο – Η κινηματογραφική καταδίωξη του 22χρονου

Στην καταδίωξη ενός 22χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει στον έλεγχο των αστυνομικών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (22/10), στο Κορωπί.

Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα, χωρίς πινακίδες, να κινείται στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο οδηγός φέρεται να μην συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 22χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τελικά, ύστερα από κινηματογραφική καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την μηχανή.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ με μέτρηση 0,27 mg/l, ενώ το όριο είναι 0,22. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πριν από έναν μήνα του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες λόγω επικίνδυνων ελιγμών.

