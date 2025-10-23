Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται «καρφί» προς τον Δένδια – Εγώ το θεωρώ υποστήριξη σε εκείνον

Για τα εσωκομματικά της ΝΔ και τον Νίκο Δένδια, το ενδεχόμενο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στην ΝΔ αλλά και ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Εμένα με παρουσίαζαν τα Μέσα χθες ως ότι έκανα κάποια ‘καρφιά’ προς τον κ. Δένδια. Τα πραγματικά περιστατικά: εγώ έμπαινα στη Βουλή, με ρώτησαν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες ‘εσείς κ. Γεωργιάδη αν έχετε σοβαρή τροπολογία δική σας που έχει προκαλέσει το δημόσιο ενδιαφέρον θα ερχόσασταν να μιλήσετε για αυτήν;’. Και απάντησα ‘δεν θα υπήρχε περίπτωση να λείπω παρά μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα γιατί αν είχα την συνείδησή μου θα πήγαινα και από την ΜΕΘ», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Εγώ εκείνη την ώρα μιλάω για τον Άδωνι Γεωργιάδη και πώς αντιδρά. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ αντιδρώ έτσι είναι υποχρεωμένοι όλοι να αντιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο. Πάμε τώρα στην ουσία. Ο κ. Δένδιας από σειρά ΜΜΕ παρουσιάζεται – και θέλω να πω ότι αυτό το θεωρώ ΄καρφί’, αυτό που είπα εγώ το είπα για τον Άδωνι, δεν το είπα για τον Νίκο, δεν ετεροπροσδιορίζομαι – ως δήθεν, το τονίζω το ‘δήθεν’, άβουλος υπουργός που τον έσυρε ο Πρωθυπουργός να ψηφίσει μία τροπολογία που δεν ήθελε. Μα είναι δυνατόν τώρα σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός υπουργός να υπογράφει τροπολογία επειδή του το επιβάλει κάποιος άλλος; Θα ήταν κωμικό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο».

«Ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης υπέγραψε μία τροπολογία που σημαίνει ότι την πιστεύει και αποδέχθηκε την ευθύνη, πολύ ωραία. Από την ώρα που αποδέχθηκε την ευθύνη ο κ. Δένδιας υπάρχει κάποιος – σίγουρα δεν είμαι εγώ αυτός- που δεν θεωρεί τον Δένδια σοβαρό; Εγώ τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Άρα από σήμερα πήρε την ευθύνη, θα εφαρμόσει το σχέδιο του, θα κριθεί όπως όλοι οι υπουργοί στην πράξη. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι θα βρει και λύση. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θεωρείται ‘καρφί’ προς τον Δένδια που σας λέω. Εγώ το θεωρώ υποστήριξη στον Δένδια», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Δηλαδή αν πω δεν θα τα καταφέρει ο Δένδιας, είμαι κατά του Δένδια. Αν πω ότι θα τα καταφέρει ο Δένδιας, είμαι πάλι κατά του Δένδια. Αυτή την δουλειά θα κάνουμε; Σας λέω πραγματικά το πιστεύω ότι ο κ. Δένδιας θα καταφέρει να λύσει έναν Γόρδιο Δεσμό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα που έχει αναλάβει, είναι δύσκολο», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν μπορείς να θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα κ. Ανδρουλάκη και να ακολουθείς από πίσω την Κωνσταντοπούλου»

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι συγγενείς θυμάτων Τεμπών ετοιμάζονται να ακυρώσουν στην πράξη τον νόμο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Πρώτα από όλα εμείς δεν αντιδικούμε με τους γονείς. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι θα κάνουν οι γονείς ή κάποιοι από τους γονείς εκείνη την ημέρα. Δεν το ξέρω και δεν θα έμπαινα και σε επιχειρησιακά σχέδια. Θέλω όμως να μιλήσω λίγο για το μνημείο να καταλάβουμε λίγο την ουσία του τι και γιατί το ψηφίσαμε. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου είναι ένα εθνικό μνημείο. Είναι ένα μνημείο που το έχουμε κατασκευάσει για να συμβολίζει το σύνολο του ελληνικού έθνους και τους αγώνες του».

«Ο αγώνας των συγκεκριμένων συγγενών εκφράζει τον αγώνα των συγκεκριμένων συγγενών και όσων θεωρούν ότι υπάρχει στα Τέμπη συγκάλυψη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το όλον του έθνους. Είναι ένα μέρος του έθνους. Ποια είναι τώρα η συζήτηση; Μπορεί το μνημείο να χρησιμοποιείται από το όποιο μέρος κατ’ αποκλειστικότητα; Κατά τη γνώμη μου όχι. Γιατί αν ένα εθνικό μνημείο που αναφέρεται στο όλον μετατρέπεται σε έναν χώρο καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης τότε χάνει την ουσία του. Δεν υπάρχει ακυρώνεται. Άρα τι είπε η κυβέρνηση; Έχετε στην χώρα αυτή όσες πλατείες θέλετε, όσα μνημεία θέλετε, όσους χώρους θέλετε για να διαμαρτύρεστε όσο θέλετε και κρατάει το έθνος έναν χώρο, έναν, ο οποίος πρέπει να εκφράζει όλους μας. Αυτό τώρα ονομάζεται χούντα, αντισυνταγματικό, δικτατορία, έρχονται τα τανκς και διάφορες άλλες υπερβολές», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ επί της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι άλλο ένα δείγμα του πραγματικού πολιτικού προβλήματος της χώρας. Το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας σήμερα ξέρετε ποιο είναι; Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στον Μητσοτάκη. Θα μου πείτε ΄καλά Άδωνι υπουργός του Μητσοτάκη είσαι τόση στεναχώρια έχεις που δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση;’. Είμαι υπουργός του Μητσοτάκη πράγματι και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Είμαι ταυτόχρονα και Έλληνας πολίτης και σας λέω ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν είναι σύνηθες και σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία λύση. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τουλάχιστον τρεις», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Δεν μπορείς να θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα κ. Δουδωνή, κ. Ανδρουλάκη και να ακολουθείς από πίσω την Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται αυτό», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν υποτιμώ καθόλου τον κ. Τσίπρα»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι «δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ο κ. Τσίπρας το ’23 έχασε με 23 μονάδες διαφορά. Θα έχει αλλάξει τόσο δραματικά η σύνθεση του ελληνικού λαού που ο ίδιος λαός 4 χρόνια μετά αυτόν τον οποίο τον καταψήφισε με 23 μονάδες διαφορά θα του δώσει την πρωθυπουργία; Αν ρωτάτε την γνώμη μου δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Προσέξτε το ότι το πιστεύω αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός θα ακολουθήσει την δική μου γνώμη. Το μεγάλο αφεντικό εδώ παραμένει ο ελληνικός λαός αλλά κάνοντας μία εκτίμηση δεν το βλέπω πιθανό ένας άνθρωπος που κρίθηκε σε δύο διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις να αλλάξει».

«Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τον κ. Τσίπρα. Ίσως τον θεωρώ και μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Σας λέω ένα πολύ λογικό επιχείρημα. Έχασε με -23 και είναι πριν από 2,5 χρόνια, -23 ήταν δεν ήταν -3. Δεν ξέρω, εγώ δεν γνωρίζω στην πολιτική ιστορία κάποιος να έχει κάνει τέτοια επιστροφή από το -23. Τώρα τι να σας πω, αν ο κ. Τσίπρας το θέλει του εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν κρατάω κακίες. Παρά τις προσπάθειες να μας κλείσει φυλακή εκεί με την σκευωρία της Novartis, με διάφορες συκοφαντίες. Εμείς είμαστε υπεράνω και δεν κρατάμε κακίες», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε σχόλιο ότι ο Αντώνης Σαμαράς μετά την διάσπαση επέστρεψε στην ΝΔ και εξελέγη Πρωθυπουργός ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «μόλις με επιβεβαιώσατε ότι εμείς δεν κρατάμε κακίες. Τι σας είπα; Εμείς οι δεξιοί δεν κρατάμε κακίες σας είπα. (…) Το μίσος της Αριστεράς δεν υπάρχει σ’ εμάς. Είμαστε γενικώς νοικοκυραίοι άνθρωποι. Μας λένε ‘κυρ-Παντελήδες’, πως μας λένε, αστοί είμαστε τέτοιο πράγμα εμείς».

Τέλος σε ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξει επίσημη πρόσκληση από την ΝΔ στον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «πιστεύω πολύ στην ενότητα της παρατάξεως μας και επειδή εγώ ξέρετε έχω μία προσωπική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, μία αιώνια ευγνωμοσύνη στον Αντώνη Σαμαρά και έναν μεγάλο σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά, ασχέτως το τι θα γίνει – που δεν έχω ιδέα τι θα γίνει- το γεγονός ότι ο Σαμαράς ως Πρωθυπουργός υπήρξε ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός και κράτησε με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο την Ελλάδα στην ζώνη του ευρώ δεν σβήνει, έτσι αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Επειδή έχω αυτά τα αισθήματα για τον Σαμαρά και αυτή την άποψη για την ενότητα της παρατάξεως θα ήταν πολύ καλό να βρεθεί μία λύση να μην κάνει κόμμα και να μην συνεχιστεί αυτή η διάσπαση. Θα ήταν πολύ καλό να συμβεί».

«Πρώην Πρωθυπουργός της ΝΔ ήταν, πρώην πρόεδρος της ΝΔ είναι τι θα πει να γυρίσει; Νέα Δημοκρατία είναι και άλλο κόμμα να κάνει μπορεί να σβήσει την ιστορία του ένας άνθρωπος; Δεν σβήνει η ιστορία των ανθρώπων ρε παιδιά τι να κάνουμε τώρα», διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γιατροί που ρώτησα δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν από τι πέθανε η 16χρονη»

Για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Κατ’ αρχάς να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του κοριτσιού αυτού. Το κορίτσι αυτό από την ώρα που έγινε η τηλεφωνική κλήση στο ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ το παρέλαβε άσφυγμο και μυδρίαση σε 7 λεπτά. Στα 12 λεπτά, 15 λεπτά κάπου εκεί είχε φτάσει στον Ευαγγελισμό. Επί 1,5 ώρα οι γιατροί έκαναν ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για να προσπαθήσουν να την επαναφέρουν. (…) Δεν τα κατάφεραν. Αυτό το παιδί πέθανε. Το παιδί δεν πέθανε λόγω ιατρικού λάθους, λόγω καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, λόγω του ότι έλειπε κάτι από το νοσοκομείο, λόγω του ότι δεν βρήκε γιατρό. Το παιδί πρακτικά είχε πεθάνει έξω από το μπαρ. Το λέω για να μην δημιουργούμε διαρκώς εικόνες για το ΕΣΥ που δεν είναι και δίκαιες».

«Τώρα το από τι έχει πεθάνει, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, οι γιατροί που ρώτησα εγώ δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν και είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές. Ακόμη και αυτό που λέμε ότι πέθανε από αλκοόλ δεν είναι βέβαιο αυτό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα μου είπαν: ‘κύριε υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αλκοόλ’. Γιατί ήταν ένας περίεργος γενικά θάνατος αυτός. Γι’ αυτό και αυτομάτως με το που διαπιστώθηκε ο θάνατος η εντολή των γιατρών ήταν: δεν εξεδόθη πιστοποιητικό θανάτου, γιατί αυτό γίνεται όταν ξέρεις από τι έχει πεθάνει το παιδί, και εστάλη σε ιατροδικαστή για να γίνουν οι περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις. Άρα στην πραγματικότητα η εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί στο κορίτσι αυτό θα έχουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα και οι τοξικολογικές. Τώρα εννοώ ότι το παιδί αυτό μπορεί να μην είχε πάρει αλκοόλ, να είχε πάρει άλλες ουσίες. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Για το εάν τα παιδιά κάτω των 18 ετών συνεχίζουν να μπαίνουν σε χώρους με αλκοόλ ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι «ο νόμος που ψηφίσαμε το απαγορεύει ρητώς. Και έχει γίνει ένας από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο. Δεν μπορεί να την γλιτώσει κανένας αν έχει βάλει μπροστινό όπως κάναμε παλιά. Είναι πολύ πιο αυστηρός ο νόμος από ό,τι παλιά. Έχουν όλοι ευθύνη όσοι είναι μέσα στο μπαρ εφόσον το παιδί πράγματι είχε μπει μέσα και κατανάλωσε οποιαδήποτε ουσία. Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός και εφόσον αποδειχθεί οτιδήποτε από αυτό από την ανακριτική και δικαστική διαδικασία θα έχουν πάρα πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις».