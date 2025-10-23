Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

Από πνευμονική εμβολή επήλθε ο θάνατος της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξοκολογικές εξετάσεις, καθώς το κορίτσι φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η ανήλικη, που βρισκόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Δεκελέων, βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει.

Λίγο αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών να επαναφέρουν την 16χρονη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής με αναφορά για 16χρονη, που υπέστη ανακοπή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

Το κορίτσι ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και από το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χωρίς, δυστυχώς να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Τελικά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

«Έγινε κλήση από τον νοσηλευτή βάρδιας στο ΑΤ Συντάγματος» – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής για τον θάνατο της 16χρονης

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Την ανακοίνωση κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση».

Επίσης σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου» δίνοντας έτσι απάντηση στο εάν το νοσοκομείο ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τις ενέργειες του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση. Η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία, και σημειώνει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».