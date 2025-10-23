«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Ποιοι καλλιτέχνες κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα;

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Ποιοι καλλιτέχνες κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα;

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει.

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές.

Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο δημιουργός θα έχει φυσικά στο πλευρό του, όπως πάντα, αγαπημένους καλλιτέχνες, στους οποίους εμπιστεύεται τα κείμενά του όλα αυτά τα χρόνια και μαζί προσθέτουν μια πινελιά Επιθεώρησης στην εκπομπή του MEGA.

Με όχημα τη σάτιρα και εργαλεία τη διεισδυτική του ματιά –αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης– ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Πρεμιέρα για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, μόνο στο MEGA.

Δείτε το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από καρδιακή ανακοπή

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Έως το τέλος Οκτωβρίου η έκδοση της ΚΥΑ -Τι είπε ο Παπασταύρου για τις πληρωμές

Πότε αλλάζει η ώρα – Οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται

Μαγνητισμένα πλάσματα προσφέρουν νέο έλεγχο στον σχεδιασμό νανοϋλικών
περισσότερα
11:26 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Χατζηνικολάου: Το ντουέτο με τον Διονύση Σαββόπουλο το 1994 – «Ήταν ψυχάρα και πατρική φυσιογνωμία για όλους μας»

Στην μεγάλη συνέντευξη που είχε κάνει με τον Διονύση Σαββόπουλο το 1994 αναφέρθηκε ο Νίκος Χατ...
08:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
07:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
03:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η ένστασή του για το «μαλλί της γριάς» – «Αλλάξτε το, είναι δυνατόν;»

Με ένα ακόμα νέο επεισόδιο για το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε ο Γ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς