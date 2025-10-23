Ρωσία: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη ρωσική πόλη Κοπέισκ, στη Ρωσία, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media να δείχνει ότι προήλθε από εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στο Τσελιαμπίνσκ, στα Ουράλια Όρη, μεταδίδει το BBC.

Το περιστατικό προκάλεσε φωτιά μεγάλης έκτασης και, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που επικαλείται το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, προκάλεσε τουλάχιστον 10 θανάτους. Ο Αλεξέι Τέκσλερ, κυβερνήτης της Περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν επίσης στην έκρηξη.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της έκρηξης, αλλά ο Τέκσλερ τόνισε ότι το περιστατικό δεν προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Alors que le WSJ révèle que les USA ont levé leurs restrictions à l’usage de missiles US et EUR (avec composantes US), ce qui explique les tirs de Storm Shadows sur Bryansk hier, on rapporte des explosions dans une usine de munitions à Kopeïsk, à 1700 kms de l’Ukraine. 1/ pic.twitter.com/h89QMGx8El — Sébastien Gobert (@SebaGobert) October 22, 2025



Η πυρκαγιά, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά αργά το βράδυ της Τετάρτης, έχει πλέον σβήσει, ενώ την Πέμπτη το πρωί συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τον Τέκσλερ.

Η τύχη 12 μελών του προσωπικού παραμένει άγνωστη, πρόσθεσε.



Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Izvestia, σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε μια «βιομηχανική εγκατάσταση» στην πόλη το βράδυ της Τετάρτης, με 12 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί.

Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις εκρήξεις και τη φωτιά να εκδηλώνονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου πυρομαχικών.

Explosions were heard in Kopeysk near Chelyabinsk last night as Ukrainian drones reportedly targeted the Plastmas military plant. Russian channels claim a drone strike hit the facility, which is involved in defense production. pic.twitter.com/q6mwppZhBy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025



Ένα από τα βίντεο έχει τραβηχτεί από ένα αυτοκίνητο που περνούσε έξω από το συγκρότημα, ενώ ένα άλλο, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά, καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης.

Η πόλη Κοπέισκ βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο μυστηριώδες, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση ή τεχνική αστοχία.

Η Παρασκευή έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στην περιοχή, ενώ οι ερευνητές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για την έκρηξη.