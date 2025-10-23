Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: «Οι νέες κυρώσεις είναι πολύ σημαντικό βήμα», λέει ο Ζελένσκι – Το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στην ατζέντα

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι ακόμα εφικτή, αλλά ότι πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί αυτό.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων στη Μόσχα, η οποία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε μια ανάρτηση στο X, επαινώντας «αυτή την αποφασιστική και στοχευμένη απόφαση» που δείχνει ότι «η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη».

The new U.S. sanctions against Russia’s oil giants are a clear signal that prolonging the war and spreading terror come at a cost. And this is a fair and absolutely deserved step. It is precisely pressure on Russia that will be effective for achieving peace, and sanctions are one… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

Κόστα: Πολιτική απόφαση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.

«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».

Σουηδία: Ευρεία στήριξη για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Υπάρχει ευρεία στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο συμβούλιο των ηγετών της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Δεν θα κηρύξω νίκη γι’ αυτό έως ότου τελειώσουμε, αλλά βλέπω πολύ ευρεία στήριξη για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Από την πλευρά της, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι είναι θετικό που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Βέλγιο: Ζητεί να λάβει εγγυήσεις

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε σήμερα τους όρους του για να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιταχθεί σ’ αυτό το μέτρο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

«Θέλω πλήρη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ κατά την άφιξη του για τη σύνοδο κορυφής, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα «οι συνέπειες δεν μπορεί να αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο».

«Αν τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν, (θα πρέπει) να συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος» ώστε να μην αναλάβει μόνο του το Βέλγιο τον κίνδυνο αυτό, πρόσθεσε.

Ο Ντε Βέβερ απαιτεί τέλος να χρησιμοποιηθούν επίσης τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται και στις άλλες χώρες συμμάχους του Κιέβου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσά ρωσικού χρήματος σε άλλες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να σιωπούν για το ζήτημα αυτό», δήλωσε.

«Αν ικανοποιηθούν αυτές οι τρεις απαιτήσεις, οι οποίες μου φαίνονται απολύτως εύλογες, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα κάνω ό,τι μπορώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και νομικά, για να μπλοκάρω αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια χρηματοοικονομική διευθέτηση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κίεβο βασιζόμενη στα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να τα κατασχέσει.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν αυτό το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και οι αξιωματούχοι της Κομισιόν ελπίζουν ότι θα δώσουν το πράσινο φως για την εκπόνηση μιας πιο λεπτομερούς νομικής πρότασης.

Το Βέλγιο, όπου κρατούνται τα περισσότερα απ’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στους κόλπους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος Euroclear, φοβάται ότι θα πρέπει να πληρώσει μόνο του τα σπασμένα σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και θέλει να εγκαθιδρυθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός αλληλεγγύης που να του εξασφαλίζει ότι οι άλλες χώρες της ΕΕ ή ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα εγγυηθούν ενδεχόμενη επιστροφή αυτών των χρημάτων, αν είναι απαραίτητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters