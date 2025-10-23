Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: «Η ελληνική πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική»

«Η ελληνική πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως «η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος» πρόσθεσε κλείνοντας.

Σημειώνεται πως η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες άρχισε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να εστιάσει στην παρέμβασή του, στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

