NBA: Ο «Greek Freak» με 37 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Γουίζαρντς – Βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν τη σεζόν του NBA με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 133-120.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε της ομάδας με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, δείχνοντας από νωρίς την κλάση του.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 10 πόντους για τους Μπακς πριν αποχωρήσει με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ σκόραρε 17 πόντους και ευστόχησε σε πέντε τρίποντα, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ στην πρώτη του εμφάνιση με τους Μπακς είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κάιλ Κούζμα από τον πάγκο πρόσθεσε 12 πόντους.

Στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι, ο Κρις Μίντλετον ηγήθηκε των Γουίζαρντς με 23 πόντους. Ο Μίντλετον είχε αγωνιστεί 12 σεζόν στους Μπακς, κατακτώντας το πρωτάθλημα NBA το 2021, πριν μετακινηθεί στους Γουίζαρντς τον Φεβρουάριο.

Different threads… same bond! Former teammates Giannis & Khris Middleton share a moment during Wizards-Bucks 🙌 pic.twitter.com/0VWQBVOd1F — NBA (@NBA) October 23, 2025



Κατά την παρουσίασή του πριν το παιχνίδι έλαβε χειροκροτήματα, ενώ τα Μπακς παρουσίασαν βίντεο-αφιέρωμα σε εκείνον στο πρώτο τάιμ άουτ, για να λάβει ακόμα μία θερμή αποθέωση.

ICYMI: Check out this tribute to #KhrisMiddleton himself that the @Bucks played ahead of their matchup against the @WashWizards! Good to see you, Kash Money! pic.twitter.com/hWJuA5RR5A — Spectrum News 1 Wisconsin (@SpectrumNews1WI) October 23, 2025



Ο Κάισον Τζορτζ πρόσθεσε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους Γουίζαρντς, ενώ ο Τρε Τζόνσον σημείωσε 16 πόντους στο πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν την κυριαρχία τους επί των Γουίζαρντς, έχοντας πλέον τέσσερις συνεχόμενες νίκες.