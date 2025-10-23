NBA: Ο «Greek Freak» με 37 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Γουίζαρντς – Βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπακς
Φωτογραφία: AP

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν τη σεζόν του NBA με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 133-120.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε της ομάδας με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, δείχνοντας από νωρίς την κλάση του.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 10 πόντους για τους Μπακς πριν αποχωρήσει με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ σκόραρε 17 πόντους και ευστόχησε σε πέντε τρίποντα, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ στην πρώτη του εμφάνιση με τους Μπακς είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κάιλ Κούζμα από τον πάγκο πρόσθεσε 12 πόντους.

Στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι, ο Κρις Μίντλετον ηγήθηκε των Γουίζαρντς με 23 πόντους. Ο Μίντλετον είχε αγωνιστεί 12 σεζόν στους Μπακς, κατακτώντας το πρωτάθλημα NBA το 2021, πριν μετακινηθεί στους Γουίζαρντς τον Φεβρουάριο.


Κατά την παρουσίασή του πριν το παιχνίδι έλαβε χειροκροτήματα, ενώ τα Μπακς παρουσίασαν βίντεο-αφιέρωμα σε εκείνον στο πρώτο τάιμ άουτ, για να λάβει ακόμα μία θερμή αποθέωση.


Ο Κάισον Τζορτζ πρόσθεσε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους Γουίζαρντς, ενώ ο Τρε Τζόνσον σημείωσε 16 πόντους στο πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν την κυριαρχία τους επί των Γουίζαρντς, έχοντας πλέον τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

