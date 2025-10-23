Καιρός: Τέσσερα 24ώρα άνοιξη με 30αρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές – Πού θα χρειαστείτε ομπρέλες την 28η Οκτωβρίου

Ο καιρός «τρελάθηκε». Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα καταγραφεί έως και τη Δευτέρα. Για τέσσερα 24ωρα το «σκηνικό» θα είναι ανοιξιάτικο με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς, ενώ η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου θα γίνει με ψύχρα και βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, «έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αέριων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Τέσσερα 24ώρα άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές…

Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.

Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25.

Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.