Μαντλίν Μακάν: Ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνισή της μένει στον δρόμο – Κοιμάται σε αντίσκηνο υπό αστυνομική επιτήρηση

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαντλίν Μακάν
Πηγή: AP

Ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν στην Πορτογαλία, ο Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ, που αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, ζει από τότε στον δρόμο, όπως αναφέρει σήμερα το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel.

Ο Μπρίκνερ, που αφέθηκε ελεύθερος στις 17 Σεπτεμβρίου αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης επτά ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πορτογαλία, δεν αντιμετώπισε ποτέ κατηγορίες στην υπόθεση της Μάντι ελλείψει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

«Ουσιαστικά επικίνδυνος» σύμφωνα με τον Γερμανό εισαγγελέα που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αποφυλάκισή του, φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι και πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως το δικαστήριο για κάθε αλλαγή διαμονής ή τόπου κατοικίας και να παίρνει την έγκρισή του.

Όμως ο Μπρίκνερ κοιμάται τώρα σε αντίσκηνο σε ένα πάρκο στο Κίελο, μια πόλη κοντά στη Βαλτική θάλασσα στη βόρεια Γερμανία, υπό τη διαρκή επιτήρηση δύο αστυνομικών που έχουν επιφορτιστεί να τον προστατεύσουν από «ενδεχόμενες επιθέσεις εκ μέρους του κοινού», γράφει το Spiegel, που μίλησε μαζί του.

Μετά την έξοδό του από τη φυλακή, ο Μπρίκνερ οδηγήθηκε σε ένα κέντρο επανένταξης στο Νοϊμίνστερ (βόρεια), σύμφωνα με το περιοδικό.

Φωτογραφία: Reuters

Όμως, όταν οι κάτοικοι ανακάλυψαν πού ζούσε, τον «προσέβαλαν και (τον) απείλησαν» αναγκάζοντάς τον να φύγει εννέα ημέρες αργότερα υπό αστυνομική συνοδεία, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό.

Ο Μπρίκνερ πήγε στη συνέχεια στο Μπρούνσβικ (βόρεια) όπου προσπάθησε να μιλήσει στον εισαγγελέα που τον κατηγορεί ότι απήγαγε τη Μάντι, αλλά δεν του επέτρεψαν να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας, σύμφωνα με το Spiegel.

Ακολούθως πήγε στο Κίελο, όπου εργάζονται οι δικηγόροι του, διαμένοντας για σύντομο διάστημα σε διάφορα φθηνά ξενοδοχεία, απ΄όπου τον έδιωχναν κάθε φορά όταν τον αναγνώριζαν.

Ο 47χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ που είναι ο ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν.
Ο 47χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ που είναι ο ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν. Πηγή: Enterprise News and Pictures

Η εξαφάνιση της Μαντλίν (Μάντι) Μακάν, τον Μάιο του 2007, από παραθεριστική κατοικία, στην Πορτογαλία, στη διάρκεια γεύματος των γονιών της σε γειτονικό εστιατόριο, δεν διαλευκάνθηκε ποτέ.

Το 2020, οι Γερμανοί ερευνητές όρισαν τον Μπρίκνερ ως τον κύριο ύποπτο, λέγοντας ότι είχαν χειροπιαστές αποδείξεις οι οποίες όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ώστε να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν παραμένει άλυτη.
Η υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν παραμένει άλυτη. Πηγή: Enterprise News and Pictures

Την εποχή των γεγονότων, ο κατηγορούμενος ζούσε στην παραλιακή πορτογαλική πόλη Αλγκάρβε, κοντά στον τόπο όπου διέμεναν οι Μακάν, και το σήμα από ένα κινητό τηλέφωνο στο όνομά του εντοπίστηκε κοντά στην κατοικία τους την νύχτα της εξαφάνισης.

Απαλλάχθηκε στα τέλη του 2024 από κατηγορίες για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών που είχαν διαπραχθεί στην ίδια ζώνη από το 2000 έως το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα με αντιγηραντικές ιδιότητες που προτείνει ειδικός από το Harvard

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να υποβάλετε έ...

Αποταμίευση και δάνεια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τεστ προσωπικότητας: Το νυφικό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:07 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία- Πηγές υπουργείου Άμυνας για Eurofighter: Προγραμματίζεται η προμήθεια «από σχετικές χώρες»

Συνεχίζονται οι εργασίες για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter, ανέφεραν πηγές του υπουργεί...
14:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία: Ακύρωση δεκάδων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ λόγω επικείμενης καταιγίδας

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα λόγω καταιγίδας που αναμένε...
13:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Τρεις κρατούμενοι απείλησαν τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Βίντεο από τους προπηλακισμούς

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού, Λα Σαντέ, ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρον...
13:23 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κάρολος – Καμίλα: Στο Βατικανό για μια ιστορική συνάντηση με τον Πάπα – Σε κοινή προσευχή 500 χρόνια μετά τον διαχωρισμό των Εκκλησιών

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στο Βατικανό, όπου θα συναντήσουν για πρώτη ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς