Γκάζι: «Η 16χρονη έκανε λίγα βήματα και έπεσε λιπόθυμη, οι φίλοι της έκλαιγαν» – Από πνευμονική εμβολή ο θάνατός της

«Η 16χρονη έκανε λίγα βήματα και έπεσε λιπόθυμη». Αυτά τα λίγα λόγια κατάφεραν να ψελλίσουν οι φίλοι της ανήλικης που κατέρρευσε έξω από το κλαμπ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), σε κάτοικο της περιοχής που τους είδε να κλαίνε με λυγμούς, λίγη ώρα αφού το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε παραλάβει την άτυχη Ζωή-Άννα για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Οι συγγενείς και φίλοι της άτυχης 16χρονης περιμένουν με αγωνία απαντήσεις για τον θάνατό της μέσω των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ, σε τι ποσότητα, και εάν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατός της επήλθε από πνευμονική εμβολή.

Αν και στην Ελλάδα απαγορεύεται από τον νόμο η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικα άτομα, είτε σε περίπτερο, είτε σε μπαρ ή κλαμπ, ενώ σε καταστήματα που πωλείται αλκοόλ, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ανήλικους, από ότι φαίνεται, οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν τηρούνται, και δεν γίνεται και ουσιαστικός έλεγχος.

«Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, έτσι και αυτό που μας πέρασε, η ουρά που σχηματίζεται έξω από το μαγαζί είναι μεγάλη. Εγώ είχα πάει στο παρακείμενο ψιλικατζίδικο, και είδα δύο νεαρά άτομα να κλαίνε. Τους ρώτησα τι έγινε, και μου είπαν “η φίλη μας έκανε λίγα βήματα, και έπεσε λιπόθυμη”. Εγώ προσπαθώντας να τους καθησυχάσω, τους είπα πως το κορίτσι θα κάνει έναν εμετό και όλα θα είναι καλά. Δυστυχώς, μετά ακολούθησε αυτό που έγινε…» ανέφερε στους δημοσιογράφους κάτοικος της περιοχής, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Βίντεο ντοκουμέντα

Στα παρακάτω βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, φαίνεται η 16χρονη μαζί με μία φίλη της να βρίσκονται σε κοντινό ψιλικατζίδικο μαζί με μία φίλη της, λίγη ώρα προτού καταρρεύσει, ενώ αργότερα, από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε η στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο στο σημείο.

Σε διαφορετικό βίντεο, καταγράφεται η φίλη της 16χρονης που βρίσκονταν νωρίτερα μαζί στο ψιλικατζίδικο, να κλαίει, αφού το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει την ανήλικη.

Μπαλάκι οι ευθύνες

Παράλληλα, την ώρα που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές οι συνθήκες θανάτου της 16χρονης, και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η ΕΛ.ΑΣ. και το νοσοκομείο δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το εάν υπήρξε ενημέρωση στην αστυνομία για το τραγικό περιστατικό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «θολά» σημεία στην υπόθεση.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα και τις καταθέσεις και τις περιγραφές των μαρτύρων, η 16χρονη φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία όταν βρισκόταν στο κατάστημα, βγήκε από αυτό για να πάρει αέρα και να νιώσει καλύτερα αλλά λίγα μέτρα μετά κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της κοπέλας που είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο enikos.gr, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 7 λεπτά, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν υπήρξε ενημέρωση για το συμβάν ούτε από το νοσοκομείο, ούτε από το ΕΚΑΒ, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την διερεύνηση του περιστατικού.

ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν προκύπτει ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία»

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Έγινε κλήση από τον νοσηλευτή βάρδιας στο ΑΤ Συντάγματος» – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Στο μεταξύ, Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με το περιστατικό. Σε αυτή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση».

Επίσης σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου» δίνοντας έτσι απάντηση στο εάν το νοσοκομείο ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Γεωργιάδης: Πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές

Για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Κατ’ αρχάς να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του κοριτσιού αυτού. Το κορίτσι αυτό από την ώρα που έγινε η τηλεφωνική κλήση στο ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ το παρέλαβε άσφυγμο και μυδρίαση σε 7 λεπτά. Στα 12 λεπτά, 15 λεπτά κάπου εκεί είχε φτάσει στον Ευαγγελισμό. Επί 1,5 ώρα οι γιατροί έκαναν ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για να προσπαθήσουν να την επαναφέρουν. (…) Δεν τα κατάφεραν. Αυτό το παιδί πέθανε. Το παιδί δεν πέθανε λόγω ιατρικού λάθους, λόγω καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, λόγω του ότι έλειπε κάτι από το νοσοκομείο, λόγω του ότι δεν βρήκε γιατρό. Το παιδί πρακτικά είχε πεθάνει έξω από το μπαρ. Το λέω για να μην δημιουργούμε διαρκώς εικόνες για το ΕΣΥ που δεν είναι και δίκαιες».

«Τώρα το από τι έχει πεθάνει, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, οι γιατροί που ρώτησα εγώ δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν και είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές. Ακόμη και αυτό που λέμε ότι πέθανε από αλκοόλ δεν είναι βέβαιο αυτό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα μου είπαν: ‘κύριε υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αλκοόλ’. Γιατί ήταν ένας περίεργος γενικά θάνατος αυτός. Γι’ αυτό και αυτομάτως με το που διαπιστώθηκε ο θάνατος η εντολή των γιατρών ήταν: δεν εξεδόθη πιστοποιητικό θανάτου, γιατί αυτό γίνεται όταν ξέρεις από τι έχει πεθάνει το παιδί, και εστάλη σε ιατροδικαστή για να γίνουν οι περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις. Άρα στην πραγματικότητα η εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί στο κορίτσι αυτό θα έχουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα και οι τοξικολογικές. Τώρα εννοώ ότι το παιδί αυτό μπορεί να μην είχε πάρει αλκοόλ, να είχε πάρει άλλες ουσίες. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.