Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Το συγκινητικό φινάλε της δραματικής σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας φτάνει στο τέλος της, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα.

Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε.

Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της.

Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα.

Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;

Δείτε το trailer εδώ: