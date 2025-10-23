Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Το συγκινητικό φινάλε της δραματικής σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας φτάνει στο τέλος της, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα.

Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε.

Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της.

Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα.

Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;

Δείτε το trailer εδώ: 

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η  κοινωνική δραματική σειρά του Alphaσε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα με αντιγηραντικές ιδιότητες που προτείνει ειδικός από το Harvard

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να υποβάλετε έ...

Αποταμίευση και δάνεια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τεστ προσωπικότητας: Το νυφικό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:53 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Τρίγγου: Η στιγμή που την τρομάζει η Άση Μπήλιου και αρχίζει να ουρλιάζει on air – Δείτε βίντεο

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν η ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου και κατά τη διάρκεια της...
14:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, απόψε στις 20:00

Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά στο νέο επε...
13:55 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες έρχεται απόψε στις 21:00

Οι ήρωες του HOTΕΛ ΕΛVIRA ναυαγούν σε μια απόμερη σπηλιά στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς,...
13:18 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Ποιοι καλλιτέχνες κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα;

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς