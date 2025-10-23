Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Το συγκινητικό φινάλε της δραματικής σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.
Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας φτάνει στο τέλος της, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα.
Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε.
Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της.
Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα.
Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;
Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.
Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».