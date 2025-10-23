Καρπενήσι: «Λογιστής» προσπάθησε να στήσει απάτη σε βάρος αστυνομικού – Το τηλεφώνημα, η συνάντηση και οι συλλήψεις

Απάτη σε βάρος ενός αστυνομικού επιχείρησαν να επιτήδειοι, οι οποίοι τελικά έπεσαν στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) στο Καρπενήσι.

Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα χθες το μεσημέρι, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στον αστυνομικό και προσποιήθηκε τον λογιστή, επιχειρώντας να τον πείσει να του παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά-τιμαλφή που είχε στο σπίτι του, με το πρόσχημα της δήθεν καταγραφής τους και της αποφυγής επιβολής προστίμου.

Ο αστυνομικός, εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου ενημέρωσε αμέσως την Υπηρεσία του. Έτσι, κανονίστηκε συνάντηση κοντά στο σπίτι του, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου να επιτηρούν διακριτικά. Κατά την έρευνα εντόπισαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, με επιβαίνοντες τους δύο συλληφθέντες, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες περίμεναν στο σημείο, προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα». Πριν ολοκληρωθεί η παραλαβή επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας εκ των συλληφθέντων συνομιλούσε με τον άγνωστο δράστη – συνεργό του, που είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στον αστυνομικό, από τον οποίο λάμβανε οδηγίες για την μετάβασή του στο σπίτι του αστυνομικού, μέσω εφαρμογής μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας. Την έρευνα και το προανακριτικό έργο ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου και εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή των δύο δραστών και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Οι συμβουλές στους πολίτες

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.

Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών.

Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά: