HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες έρχεται απόψε στις 21:00

Οι ήρωες του HOTΕΛ ΕΛVIRA ναυαγούν σε μια απόμερη σπηλιά στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η ρομαντική μονοήμερη στη γαλάζια σπηλιά που σχεδίαζε ο Χάρι, εξελίσσεται σε σχολική εκδρομή με όλη την ομάδα και τελικά καταλήγει σε ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 11 – «SOS» (Α) (Πέμπτη 23 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προτείνει στην Ελβίρα να κάνουν μια δοκιμαστική μονοήμερη εκδρομή στη γαλάζια σπηλιά ώστε να είναι έτοιμοι να την προτείνουν στους τουρίστες, αλλά ο αληθινός του στόχος είναι να βρεθούν μόνοι και να συμφιλιωθούν.

Την τελευταία στιγμή τους φορτώνονται όλοι.

Ο Παντελής μαθαίνει για την εκδρομή της Ελβίρας και σαμποτάρει τη βάρκα με τη βοήθεια του Ηλία.

Έτσι Ελβίρα, Χάρι, Γιάννης, Φίλιππος, Ντίνα και Νούλη, ξεμένουν σε ένα ξερονήσι με λιγοστό νερό, καθόλου φαγητό και χωρίς σήμα στο κινητό.

Στο μεταξύ, η διάσημη Αγγλίδα blogger που γράφει μόνο για νεοσύστατα ξενοδοχεία καταλήγει στο Ελβίρα, που έχει μείνει να το φυλάει ο Θεμιστοκλής.

Τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, ως άλλη Σίρλεϊ Βάλενταϊν.

Στο ξερονήσι, οι αντιφατικές οδηγίες του Γιάννη, που δεν ξέρει από οδηγίες επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα η Ντίνα να παραπατήσει, να χτυπήσει στον βράχο και να χάσει τις αισθήσεις της.

Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: