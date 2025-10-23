Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για το περιστατικό στο Γκάζι: «Οι γιατροί που ρώτησα δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν από τι πέθανε η 16χρονη»

Για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Κατ’ αρχάς να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του κοριτσιού αυτού. Το κορίτσι αυτό από την ώρα που έγινε η τηλεφωνική κλήση στο ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ το παρέλαβε άσφυγμο και μυδρίαση σε 7 λεπτά. Στα 12 λεπτά, 15 λεπτά κάπου εκεί είχε φτάσει στον Ευαγγελισμό. Επί 1,5 ώρα οι γιατροί έκαναν ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για να προσπαθήσουν να την επαναφέρουν. (…) Δεν τα κατάφεραν. Αυτό το παιδί πέθανε. Το παιδί δεν πέθανε λόγω ιατρικού λάθους, λόγω καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, λόγω του ότι έλειπε κάτι από το νοσοκομείο, λόγω του ότι δεν βρήκε γιατρό. Το παιδί πρακτικά είχε πεθάνει έξω από το μπαρ. Το λέω για να μην δημιουργούμε διαρκώς εικόνες για το ΕΣΥ που δεν είναι και δίκαιες».

«Τώρα το από τι έχει πεθάνει, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, οι γιατροί που ρώτησα εγώ δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν και είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές. Ακόμη και αυτό που λέμε ότι πέθανε από αλκοόλ δεν είναι βέβαιο αυτό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα μου είπαν: ‘κύριε υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αλκοόλ’. Γιατί ήταν ένας περίεργος γενικά θάνατος αυτός. Γι’ αυτό και αυτομάτως με το που διαπιστώθηκε ο θάνατος η εντολή των γιατρών ήταν: δεν εξεδόθη πιστοποιητικό θανάτου, γιατί αυτό γίνεται όταν ξέρεις από τι έχει πεθάνει το παιδί, και εστάλη σε ιατροδικαστή για να γίνουν οι περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις. Άρα στην πραγματικότητα η εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί στο κορίτσι αυτό θα έχουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα και οι τοξικολογικές. Τώρα εννοώ ότι το παιδί αυτό μπορεί να μην είχε πάρει αλκοόλ, να είχε πάρει άλλες ουσίες. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Για το εάν τα παιδιά κάτω των 18 ετών συνεχίζουν να μπαίνουν σε χώρους με αλκοόλ ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι «ο νόμος που ψηφίσαμε το απαγορεύει ρητώς. Και έχει γίνει ένας από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο. Δεν μπορεί να την γλιτώσει κανένας αν έχει βάλει μπροστινό όπως κάναμε παλιά. Είναι πολύ πιο αυστηρός ο νόμος από ό,τι παλιά. Έχουν όλοι ευθύνη όσοι είναι μέσα στο μπαρ εφόσον το παιδί πράγματι είχε μπει μέσα και κατανάλωσε οποιαδήποτε ουσία. Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός και εφόσον αποδειχθεί οτιδήποτε από αυτό από την ανακριτική και δικαστική διαδικασία θα έχουν πάρα πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις».

Ακούστε το ηχητικό: