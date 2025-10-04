Έλλη Τρίγγου: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο»

Η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστούν φέτος στη κωμική σειρά του STAR «Φαντάσματα». Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί έδωσαν μία κοινή συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μεταξύ άλλων η καλλιτέχνις μίλησε για την σχέση της με το μεταφυσικό. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και με κάποιο τρόπο τους έχει νιώσει.

Σε ερώτηση για το αν τρόμαζαν ως παιδιά με ιστορίες φαντασμάτων, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Μπα. Δεν έχω μνήμες να με τρομάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με πνεύματα – περισσότερο με ιντρίγκαρε παρά με τρόμαζε. Έχω οικεία σχέση με το μεταφυσικό. Νιώθω πως όλα είναι φυσικά, απλά επειδή δεν τα αντιλαμβανόμαστε σε πρώτο επίπεδο με τον νου, μας φαίνονται ξένα.

Αλλά επειδή στον κόσμο νομίζω πως όλα είναι φυσικά, πως το ένα φέρνει το άλλο και όλα συνδέονται, ενδεχομένως να υπάρχουν και καταστάσεις που να μην είναι αντιληπτές».

«Οι ψυχές κάνουν μια διαδρομή και κάποια στιγμή φεύγουν. Ορισμένες μπορεί να μη φύγουν γιατί έχουν εκκρεμότητες και εγκλωβίζονται – σε σπίτια, σε χώρους.

Δεν έχει τύχει να πας σε έναν χώρο και να έχει πολύ βαριά ενέργεια; Ε, αυτά είναι πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς. Άλλοι μπορεί να σου πουν “δεν υπάρχει τίποτα γιατί δεν το βλέπω”. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο», συνέχισε η ηθοποιός.