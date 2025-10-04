Έλλη Τρίγγου: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Έλλη Τρίγγου
Φωτογραφία: Instagram/ellitringou

Η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστούν φέτος στη κωμική σειρά του STAR «Φαντάσματα». Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί έδωσαν μία κοινή συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μεταξύ άλλων η καλλιτέχνις μίλησε για την σχέση της με το μεταφυσικό. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και με κάποιο τρόπο τους έχει νιώσει.

Σε ερώτηση για το αν τρόμαζαν ως παιδιά με ιστορίες φαντασμάτων, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Μπα. Δεν έχω μνήμες να με τρομάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με πνεύματα – περισσότερο με ιντρίγκαρε παρά με τρόμαζε. Έχω οικεία σχέση με το μεταφυσικό. Νιώθω πως όλα είναι φυσικά, απλά επειδή δεν τα αντιλαμβανόμαστε σε πρώτο επίπεδο με τον νου, μας φαίνονται ξένα.

Αλλά επειδή στον κόσμο νομίζω πως όλα είναι φυσικά, πως το ένα φέρνει το άλλο και όλα συνδέονται, ενδεχομένως να υπάρχουν και καταστάσεις που να μην είναι αντιληπτές».

«Οι ψυχές κάνουν μια διαδρομή και κάποια στιγμή φεύγουν. Ορισμένες μπορεί να μη φύγουν γιατί έχουν εκκρεμότητες και εγκλωβίζονται – σε σπίτια, σε χώρους.

Δεν έχει τύχει να πας σε έναν χώρο και να έχει πολύ βαριά ενέργεια; Ε, αυτά είναι πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς. Άλλοι μπορεί να σου πουν “δεν υπάρχει τίποτα γιατί δεν το βλέπω”. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και τους έχω νιώσει με κάποιον τρόπο», συνέχισε η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Δήμας για κυκλοφοριακό: Εντός του 2026 η νέα παρέμβαση στη Μεταμόρφωση

Ωράριο εργασίας εργαζομένων: Αυτές είναι οι νέες αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα

Γυναίκα βρήκε λαχνούς ενώ καθάριζε και ένας από αυτούς κέρδιζε 100.000 δολάρια

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα κλειδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:33 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Κόκλας: «Μου αρέσει η συντροφικότητα, να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου έδωσε ο Κώστας Κόκλας...
19:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Πέρασα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα, έβγαλα και ψυχοσωματικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν το πρωί του Σαββάτου (4/10) η Αλεξάνδρα Παλαιολόγ...
18:59 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Συγκινημένος ο Γιώργος Τσαλίκης: «Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα…»

Μία διαφορετική και συγκινητική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Τσαλίκης στην Ελένη Τσολάκη, για τη...
18:27 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού για Βασίλη Μπισμπίκη: «Αν είχε σκοτωθεί, πώς θα το είχαμε χειριστεί τις επόμενες μέρες;»

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (27/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε ένα τροχαίο ατύχημα σε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης