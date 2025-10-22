Διονύσης Σαββόπουλος: Οι τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο – Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαββόπουλος

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρέθηκε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Η στενή του φίλη μίλησε συγκινημένη για τον σπουδαίο τραγουδοποιό, ο οποίος «ταξίδεψε» για την αιωνιότητα στις 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega News, «Morning Point», η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου δημιουργού: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», είπε και πρόσθεσε ότι τη συνέδεε μαζί του μια ειλικρινής φιλία.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος τη φώναζε «την καινούργια παιδική του φίλη», ενώ εξιστόρησε προσωπικές στιγμές που, όπως είπε, «θα κρατά στη μνήμη της για πάντα».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε τον αείμνηστο «Νιόνιο» ως «ένα δώρο για την Ελλάδα», τονίζοντας πως «εμείς του ’60, οι εκδρομείς, ταυτιστήκαμε μαζί του».

Αναφερόμενη στη σπουδαία πορεία του, σημείωσε ότι ο Σαββόπουλος ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος της τέχνης, στον οποίο «δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τη μουσική από τον στίχο του». «Δεν ήταν ένας ακόμη μουσικός ή ένας ακόμη τραγουδοποιός. Ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί», είπε με συγκίνηση.

Η πρώην Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι επισκέφτηκε τον Διονύση Σαββόπουλο το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», ανέφερε.

«Τον είδα το απόγευμα και ήθελε να μας δει. Πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε. Ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήταν ήρεμος και χαμογελαστός. Κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Νέα εποχή για την πρόληψη στην Ελλάδα

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κεραμέως: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»

Αυτή η κρυφή δυνατότητα ασφαλείας στο Android απενεργοποιεί τους αισθητήρες με ένα πάτημα
περισσότερα
17:10 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Την Παρασκευή απολογείται ο 18χρονος για την δολοφονία της μητέρας του – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σαρανταοκτάωρη προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή έλαβε, μέσω των δικηγόρων του, ο 18χρ...
16:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Τραγωδία με νεκρό 58χρονο που καταπλακώθηκε απο δέντρο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας, στη Λάρι...
15:10 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του επιχειρηματία

Την πεποίθηση της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ότι πίσω από το διπλό φονικό στη Φοι...
14:57 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο Ωνάσειο, ένα νοσοκομείο για όλους, εγκαινιάστηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς