Διονύσης Σαββόπουλος: Οι τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο – Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βρέθηκε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Η στενή του φίλη μίλησε συγκινημένη για τον σπουδαίο τραγουδοποιό, ο οποίος «ταξίδεψε» για την αιωνιότητα στις 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega News, «Morning Point», η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου δημιουργού: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», είπε και πρόσθεσε ότι τη συνέδεε μαζί του μια ειλικρινής φιλία.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος τη φώναζε «την καινούργια παιδική του φίλη», ενώ εξιστόρησε προσωπικές στιγμές που, όπως είπε, «θα κρατά στη μνήμη της για πάντα».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε τον αείμνηστο «Νιόνιο» ως «ένα δώρο για την Ελλάδα», τονίζοντας πως «εμείς του ’60, οι εκδρομείς, ταυτιστήκαμε μαζί του».

Αναφερόμενη στη σπουδαία πορεία του, σημείωσε ότι ο Σαββόπουλος ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος της τέχνης, στον οποίο «δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τη μουσική από τον στίχο του». «Δεν ήταν ένας ακόμη μουσικός ή ένας ακόμη τραγουδοποιός. Ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί», είπε με συγκίνηση.

Η πρώην Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι επισκέφτηκε τον Διονύση Σαββόπουλο το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», ανέφερε.

«Τον είδα το απόγευμα και ήθελε να μας δει. Πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε. Ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήταν ήρεμος και χαμογελαστός. Κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.