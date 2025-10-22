Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του επιχειρηματία

Την πεποίθηση της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ότι πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα κρύβονται οικονομικοί λόγοι, διατύπωσε η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, σημειώνοντας ότι το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης δεν ευσταθεί.

«Πλέον έχω αναλάβει και την ανιψιά», επιβεβαίωσε η Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στην ΕΡΤ και τόνισε πως η εντολέας της «είναι βέβαιη ότι το στυγερό έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου προσώπου». Η ανιψιά του θύματος «είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις Αρχές ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες, που βρίσκονται πίσω από τα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί», τόνισε.

Σχετικά με το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος, η δικηγόρος σημείωσε ότι: «Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Φοινικούντα, ξεκίνησαν μόνα τους από την Αθήνα για να διαπράξουν κάτι τέτοιο. Το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης δεν ευσταθεί. Μιλάμε για έναν κύριο με Κ κεφαλαίο, επιφανή και αγαπητό στην περιοχή».

«Γι’ αυτό και εμείς θέλουμε να ψάξουμε σε βάθος και χαιρόμαστε που η Ελληνική Αστυνομία αλλά και η ανακρίτρια προσπαθούν να δέσουν την υπόθεση αυτή, γιατί άμα δεν δεθεί θα υπάρχει πρόβλημα στο δικαστήριο» ανέφερε η κα Φραγκάκη υπογραμμίζοντας την πρόθεση «να είναι μια δεμένη υπόθεση όπου να φανεί ξεκάθαρα ποιοι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι και να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι».

Η δικηγόρος επεσήμανε πως «ο 68χρονος ήταν δοτικός άνθρωπος, με αγαθοεργίες και πράξεις προσφοράς τόσο προς συγγενείς όσο και προς ξένους». Σημείωσε ότι «όταν υπάρχουν μεγάλες περιουσίες υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των συγγενών και σκέφτονται τι θα μπορούσε να προκύψει αν το πρόσωπο αυτό έφευγε από τη ζωή», ενώ παράλληλα τόνισε πως ο 68χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε αρκετές διαθήκες και «τον ενδιέφερε να τακτοποιήσει τους συγγενείς του, τους οποίους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ». «Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν καλές και δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προστριβές», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Αναφορικά με την πορεία της έρευνας, η κα Φραγκάκη σημείωσε ότι «η υπόθεση βρίσκεται στη φάση της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου» και πως η ΕΛ.ΑΣ. «εξετάζει επικοινωνίες και μηνύματα πριν και μετά το διπλό φονικό, ώστε να φανεί αν υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων».

«Το σημαντικό είναι η υπόθεση να δεθεί απολύτως, ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία όλοι οι πραγματικοί δράστες», κατέληξε η δικηγόρος.