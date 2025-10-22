Ωρωπός: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την διάσωση βρέφους χωρίς τις αισθήσεις του – Μεταφέρθηκε σε 30 λεπτά στο νοσοκομείο

Επιχείρηση για την διάσωση ενός βρέφους, ηλικίας 2 ετών, που δεν είχε τις αισθήσεις του στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στον Ωρωπό.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, όταν μία μητέρα από το Χαλκούτσι μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κρατώντας το βρέφος της, που ήταν αναίσθητο.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., άμεσα ένα περιπολικό του ΑΤ, με τη συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της ΔΙΑΣ, μετέφερε την μητέρα και το παιδί με περιπολικό στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, αφού η μητέρα και το βρέφος μεταφέρθηκαν σε λιγότερο από 30 λεπτά στο νοσοκομείο και το παιδάκι διέφυγε τον κίνδυνο.