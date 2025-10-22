Ωρωπός: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την διάσωση βρέφους χωρίς τις αισθήσεις του – Μεταφέρθηκε σε 30 λεπτά στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία

Επιχείρηση για την διάσωση ενός βρέφους, ηλικίας 2 ετών, που δεν είχε τις αισθήσεις του στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στον Ωρωπό.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, όταν μία μητέρα από το Χαλκούτσι μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κρατώντας το βρέφος της, που ήταν αναίσθητο.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., άμεσα ένα περιπολικό του ΑΤ, με τη συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της ΔΙΑΣ, μετέφερε την μητέρα και το παιδί με περιπολικό στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, αφού η μητέρα και το βρέφος μεταφέρθηκαν σε λιγότερο από 30 λεπτά στο νοσοκομείο και το παιδάκι διέφυγε τον κίνδυνο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Οι απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα στον κυβερνοχώρο

Παπαθανάσης: Στα 900 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ανέλθει η νέα αναθεώρηση στο Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

«A1689-zD1»: Ο μακρινός γαλαξίας που έχει ασυνήθιστα χαμηλή αναλογία σκόνης προς αέριο – Τι λένε οι επιστήμονες

Η Apple επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν την εμφάνιση «Liquid Glass» με τη νέα επιλογή «tinted»
περισσότερα
15:10 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του επιχειρηματία

Την πεποίθηση της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ότι πίσω από το διπλό φονικό στη Φοι...
14:57 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο Ωνάσειο, ένα νοσοκομείο για όλους, εγκαινιάστηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ...
14:16 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Με μηχανοκίνητη πορεία στα δικαστήρια οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες αγρότες από ολόκληρη την Φθιώτιδα βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 22/10, στα δικαστήρια της Λ...
14:03 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα στην έρευνα για τον «Φραπέ»

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 20...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς