Λαμία: Με μηχανοκίνητη πορεία στα δικαστήρια οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Με μηχανοκίνητη πορεία στα δικαστήρια οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες αγρότες από ολόκληρη την Φθιώτιδα βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 22/10, στα δικαστήρια της Λαμίας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους επτά συναδέλφους τους, που κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών και δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και με κομβόι έφτασαν στα δικαστήρια περίπου στις 11 το πρωί. Εκεί υπήρχε συγκεντρωμένο πλήθος από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και άλλα σωματεία που διαμαρτύρονται για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Για την κινητοποίηση και τα «Αγροτοδικεία» μίλησαν στο LamiaReport ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, Χρήστος Λυγδής, εκ μέρους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ο Ηλίας Μπαλαφούτης και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καμένων Βούρλων Νίκος Αντεργιώτης.

Τα μέτρα της Αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα με πληρώματα από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

Ελιές: Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:38 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ωρωπός: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την διάσωση βρέφους χωρίς τις αισθήσεις του – Μεταφέρθηκε σε 30 λεπτά στο νοσοκομείο

Επιχείρηση για την διάσωση ενός βρέφους, ηλικίας 2 ετών, που δεν είχε τις αισθήσεις του στήθηκ...
14:03 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα στην έρευνα για τον «Φραπέ»

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 20...
13:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία πλήττει την Ζάκυνθο – Προβλήματα στο οδικό δίκτυο με πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις

Πλημμυρισμένους δρόμους, μικρές κατολισθήσεις και πτώση δέντρου έχει προκαλέσει η έντονη κακοκ...
13:33 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στο Περιστέρι: Ποινική δίωξη στον δράστη που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς