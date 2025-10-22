Λαμία: Με μηχανοκίνητη πορεία στα δικαστήρια οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες αγρότες από ολόκληρη την Φθιώτιδα βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 22/10, στα δικαστήρια της Λαμίας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους επτά συναδέλφους τους, που κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών και δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και με κομβόι έφτασαν στα δικαστήρια περίπου στις 11 το πρωί. Εκεί υπήρχε συγκεντρωμένο πλήθος από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και άλλα σωματεία που διαμαρτύρονται για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Για την κινητοποίηση και τα «Αγροτοδικεία» μίλησαν στο LamiaReport ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, Χρήστος Λυγδής, εκ μέρους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ο Ηλίας Μπαλαφούτης και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καμένων Βούρλων Νίκος Αντεργιώτης.

Τα μέτρα της Αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα με πληρώματα από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες.