Κρεμλίνο: Η ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν έχει ακόμα οριστεί – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια».

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους Προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ – αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω non-paper.

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε non-paper.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Ρώσος Πρόεδρος ούτε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία – αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

ΥΠΕΝ: Έρχεται Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή

Αναστάτωση προκάλεσε η απόδραση ενός λιονταριού από φορτηγό μεταφοράς, στη Νότια Αφρική, το οπ...
13:53 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»

Μια τρομακτική εμπειρία έχει ένας άνδρας στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όταν ένα δηλητηρ...
13:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ ...
12:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς