Κρεμλίνο: Η ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν έχει ακόμα οριστεί – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια».

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους Προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ – αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω non-paper.

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε non-paper.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Ρώσος Πρόεδρος ούτε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία – αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ