Ισραήλ: Βίντεο από τη συνάντηση Βανς – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ – Αναμένεται αύριο επίσκεψη από τον Ρούμπιο

Η επίσκεψη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, ενισχύοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα, έφτασαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε αναφέρει ότι ήταν προγραμματισμένο να τους υποδεχθούν ο ίδιος ο Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα, σε μια μικρή ιδιωτική τελετή.

Η πρώτη συνάντηση, μόνο μεταξύ του Αντιπροέδρου και του Πρωθυπουργού, θα ακολουθηθεί από μια ευρύτερη συνεδρίαση με ανώτερα στελέχη.

Το Γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον ίδιο και τη σύζυγό του να υποδέχονται τον Βανς και τη Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו מקבלים את פניו של סגן נשיא ארה״ב, ג׳יי. די. ואנס ורעייתו אושה ואנס, במשרד ראש הממשלה בירושלים. pic.twitter.com/aErmQQWb2T — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 22, 2025



Το ζεύγος Νετανιάχου τους υποδέχθηκε σε μια μικρή και κάπως επίσημη τελετή, με μια τετραμελή μπάντα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και ένα στρατιωτικό άγημα, και στη συνέχεια συνομίλησαν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα δύο ζευγάρια κάθισαν έπειτα για ένα μπράντς πριν αρχίσουν οι εργασίες των συναντήσεων, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην εκεχειρία στη Γάζα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στην ισραηλινή εφημερίδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο θα φτάσει στο Ισραήλ αύριο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίσκεψη θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα σήμερα και θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της επιτυχημένης εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας της Ουάσιγκτον στη Γάζα.

Πρόκειται να είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.