Απέκλεισε ξανά τις πρόωρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου»

Απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξής του το πρωί της Τετάρτης (22/10) στον ΣΚΑΙ, ενώ για ακόμη μία φορά έβαλε τέλος στα σενάρια περί αλλαγής εκλογικού νόμου.

«Δεν κάνω συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Θέλω όμως να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών διότι ο κ. Τσίπρας είχε επιλέξει την απλή αναλογική. Και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και να περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία των διπλών εκλογών. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή» πρόσθεσε.

Και είπε στη συνέχεια: «Ακούω σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώπους να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει μία κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με καθαρή λαϊκή εντολή μέχρι την άνοιξη του 2027. Δείτε λίγο τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: στη Γαλλία δεν υπάρχει πρακτικά κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο σπασμένο στα τρία και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί εύκολα να επιβάλει τις επιλογές του. Στη Γερμανία μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία ξεκίνησε καλά αλλά έχει ζητήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πρωθυπουργός ο οποίος εξελέγη με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ήδη είναι 15 ή 10 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις».

Αντίθετα, όπως τόνισε, μετά από 6,5 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μία πολιτική δύναμη η οποία είναι ισχυρή και μία κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. «Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Έχουμε δυο φορές μεγαλύτερο ποσοστό» είπε και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε: «Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 2023. Ήταν λίγο πάνω από 30% και τελικά πήραμε 41%. Δε λέω ότι θα γίνει το ίδιο αλλά είναι δύσκολο να κάνει κανείς μία εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος». Η κυβέρνηση, είπε, οφείλει να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλά βεβαίως δεν εκλέγεται από όλους τους πολίτες, εκλέγεται από τη σχετική πλειοψηφία, όπως ορίζουν οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Απαντώντας για σχόλιο του κ. Βενιζέλου επεσήμανε ότι «μια χαρά μπορεί να κυβερνήσει η κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να περνάει νομοσχέδια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και να εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Αν πιστεύει ο κ. Βενιζέλος ή οποιοσδήποτε σχολιαστής ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει; Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι επικαλούνται δήθεν θεσμική κρίση ας δουν λίγο την πραγματικότητα σήμερα».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 καθώς και ότι δεν υπάρχει στρατηγική διπλών εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επιδιώκουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, ανέφερε.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου στην κοινοβουλευτική τάξη των πραγμάτων και το κόμμα το οποίο φαίνεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη απόσταση από τη ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Διότι θα μπορούσε χθες όντας βουλευτής να συμμετέχει στη συζήτηση και να μην επιλέγει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έως ότου ο κ. Τσίπρας επιλέξει να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάζω».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «μια κατακερματισμένη Βουλή δυστυχώς προσφέρει ευκαιρίες ειδικά σε μικρότερα κόμματα να ακουστούν αν φωνάξουν περισσότερο ή αν πολώσουν περισσότερο». «Αυτό να ξέρετε όμως δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα» είπε, τονίζοντας ότι «στην Ελλάδα είμαστε ίσως σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Τι είπε για την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όταν σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λέει ότι δυσκολεύεται με την ακρίβεια, έχει δίκιο. «Το ερώτημα είναι τι κάνουμε γι’ αυτό» ανέφερε και υπογράμμισε ότι «Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε μόνο την εξαιρετική απόδοση τη μακροοικονομική της οικονομίας όταν ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι αυτή έχει αντανάκλαση» στην καθημερινότητά του κι αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό είναι μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών μετά τον covid που στη χώρα μας προστέθηκε σε 10 χρόνια κρίσης. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση αλλά τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν τελικά αντανάκλαση στην τσέπη των πολιτών καθώς επιτυγχάνεται αύξηση του πραγματικού μισθού.

Αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για πάνω από 2.000 κωδικούς με μειώσεις από 5 έως 30%, όπως επίσης στους αυξημένους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Μίλησε επίσης για τον εκσυγχρονισμό του e-katanalotis, για την επιστροφή ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου αλλά και στην προσφορά κινήτρων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός ανέφερε είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. «Τώρα που αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον Γόρδιο δεσμό αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα του προβλήματος και γιατί μας δυσκόλεψε τόσο πολύ. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνεις μια αλλαγή εν κινήσει και ταυτόχρονα πρέπει να γίνονται οι πληρωμές». Ανέφερε ότι ο Γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζήτησε κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι τα πράγματα θα γίνουν σωστά και ότι κάποιοι που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις δεν θα πάρουν χρήματα.

«Έχουμε ήδη πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας» είπε επίσης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην οικονομική αστυνομία και στον έλεγχο που γίνεται. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες για να εισπράξουν χρήματα που δεν δικαιούνταν, είπε και δεσμεύτηκε να μην κάνει πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος. «Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας, εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να πάρουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τα χρήματα που δικαιούνται» πρόσθεσε.

Προχωρώντας στη συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από όταν ήταν βουλευτής είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος γιατί δεν πιστεύει ότι ο υπουργός πρέπει να έχει κάποια ειδική, εξαιρετικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε σχέση με τον πολίτη. Είπε ότι θα εισηγηθεί μια νέα αλλαγή του άρθρου ώστε να δούμε μια εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα. «Είναι τουλάχιστον αστείο να μην αναγνωρίζεται από κάποιους σχολιαστές illuminati του δημόσιου διαλόγου ότι εγώ προσωπικά έχω δώσει αγώνα για την αλλαγή του άρθρου 86 και είμαι ο μόνος ο οποίος το άλλαξε» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Αυτά παραπέμπουν σε προεδρικά συστήματα. Υπενθύμισε ωστόσο ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. «Εγώ κατηγορήθηκα σφόδρα γιατί έφερα στην κυβέρνηση τεχνοκράτες. Δεν το μετάνιωσα καθόλου» πρόσθεσε.

Για τις μονοεδρικές είπε ότι δεν ξέρει αν θα έλυναν το ζήτημα των πελατειακών εξαρτήσεων ή θα τις έκαναν πιο έντονες.

Σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα αντισυστημικού χαρακτήρα, όπως ανέφερε σε ερώτηση που δέχθηκε, επεσήμανε ότι έχουμε την ιδιαιτερότητα να μετρώνται κόμματα που δεν υπάρχουν, κάτι που είναι τουλάχιστον παράξενο. Μίλησε για κινήσεις που αφορούν κυρίως την αντιπολίτευση η οποία κινδυνεύει να καταλήξει ακόμη πιο κατακερματισμένη αν κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες υλοποιηθούν.

«Αν η αίσθηση των πολιτών είναι ότι ένα πολιτικό σύστημα δεν τους ακούει, ότι δεν νοιάζεται για τις ανάγκες τους, πρέπει να ανασκουμπωθούμε και να ακούσουμε τους πολίτες σε αυτά τα οποία μας λένε. Αυτός είναι θα έλεγα ο καλός αντισυστημισμός. Ο κακός αντισυστημισμός είναι να τα κάνουμε όλα μαντάρα, να τα διαλύσουμε όλα, να επιβάλουμε διά της βίας την άποψή μας και να καεί η Βουλή. Αυτός ισοδυναμεί με φασισμό. Αν καταλήξουμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση μην έχετε αμφιβολία ότι θα πληρώσουμε τις συνέπειες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η Ελλάδα σήμερα ακολουθεί μία εξωτερική πολιτική η οποία έχει ενισχύσει την εικόνα της και ακριβώς επειδή η εικόνα της χώρας είναι ισχυρή δεν φοβόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι με τις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής Μεσογείου υπό κάποιες όμως προϋποθέσεις». Κλείνοντας είπε ότι «προφανώς υπάρχουν δύο προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης για την Ελλάδα: η μια είναι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και η δεύτερη είναι ότι το απαραίτητο πλαίσιο για να οδηγηθούμε τελικά σε μια τέτοια πολύμερη, η οποία χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία, δουλειά από το υπουργείο Εξωτερικών, συναντήσεις ενδεχομένως των υπουργών Εξωτερικών σε πρώτο στάδιο πριν φθάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας».