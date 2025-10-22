Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή

Αναστάτωση προκάλεσε η απόδραση ενός λιονταριού από φορτηγό μεταφοράς, στη Νότια Αφρική, το οποίο κατάφερε να ξεφύγει από μια καταπακτή στην οροφή του οχήματος και να πηδήξει στο δρόμο, μπροστά στα μάτια έκπληκτων οδηγών.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το λιοντάρι να στέκεται στην οροφή του τρέιλερ αφού κατάφερε να δραπετεύσει από την καταπακτή, κοντά στην περιοχή του Bakerville.

Το φορτηγό φαίνεται να σταματά στην άκρη του δρόμου, ενώ το λιοντάρι κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα από την οροφή, προσγειώνεται κάπως άτσαλα στο έδαφος και στη συνέχεια περπατά προς το οδόστρωμα.

Ο κτηνίατρος Άντον Νελ, από το Lichtenburg Animal Hospital, δήλωσε ότι το λιοντάρι μεταφερόταν σε φάρμα άγριας ζωής στο Nietverdiend όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο ίδιος εξήγησε πως το ζώο βρισκόταν ακόμη υπό την επήρεια του αναισθητικού που του είχε χορηγηθεί πριν από τη μεταφορά, όταν ο ίδιος και οι διασώστες το εντόπισαν να αναπαύεται μέσα στα χόρτα κάτω από ένα δέντρο.

Στο λιοντάρι χορηγήθηκε αναισθητικό εκ νέου και φορτώθηκε με ασφάλεια στο τρέιλερ για να συνεχίσει τη μεταφορά του προς τη φάρμα. Ο Νελ πρόσθεσε ότι το εξέτασε και διαπίστωσε πως είχε «ένα σπασμένο νύχι και μικρές εκδορές, αλλά καμία σοβαρή κάκωση».

Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Διατήρησης και Τουρισμού της επαρχίας North West ανακοίνωσε ότι η υπόθεση διερευνάται, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στο εάν είχαν κατατεθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τη νόμιμη μεταφορά του ζώου.

Ο φερόμενος ιδιοκτήτης του λιονταριού, Πατ Λουτς, δήλωσε ότι «το ζώο έφτασε με ασφάλεια στη φάρμα άγριας ζωής».