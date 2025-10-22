Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή
Πηγή: X

Αναστάτωση προκάλεσε η απόδραση ενός λιονταριού από φορτηγό μεταφοράς, στη Νότια Αφρική, το οποίο κατάφερε να ξεφύγει από μια καταπακτή στην οροφή του οχήματος και να πηδήξει στο δρόμο, μπροστά στα μάτια έκπληκτων οδηγών.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το λιοντάρι να στέκεται στην οροφή του τρέιλερ αφού κατάφερε να δραπετεύσει από την καταπακτή, κοντά στην περιοχή του Bakerville.

Το φορτηγό φαίνεται να σταματά στην άκρη του δρόμου, ενώ το λιοντάρι κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα από την οροφή, προσγειώνεται κάπως άτσαλα στο έδαφος και στη συνέχεια περπατά προς το οδόστρωμα.

Ο κτηνίατρος Άντον Νελ, από το Lichtenburg Animal Hospital, δήλωσε ότι το λιοντάρι μεταφερόταν σε φάρμα άγριας ζωής στο Nietverdiend όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο ίδιος εξήγησε πως το ζώο βρισκόταν ακόμη υπό την επήρεια του αναισθητικού που του είχε χορηγηθεί πριν από τη μεταφορά, όταν ο ίδιος και οι διασώστες το εντόπισαν να αναπαύεται μέσα στα χόρτα κάτω από ένα δέντρο.

Στο λιοντάρι χορηγήθηκε αναισθητικό εκ νέου και φορτώθηκε με ασφάλεια στο τρέιλερ για να συνεχίσει τη μεταφορά του προς τη φάρμα. Ο Νελ πρόσθεσε ότι το εξέτασε και διαπίστωσε πως είχε «ένα σπασμένο νύχι και μικρές εκδορές, αλλά καμία σοβαρή κάκωση».

Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Διατήρησης και Τουρισμού της επαρχίας North West ανακοίνωσε ότι η υπόθεση διερευνάται, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στο εάν είχαν κατατεθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τη νόμιμη μεταφορά του ζώου.

Ο φερόμενος ιδιοκτήτης του λιονταριού, Πατ Λουτς, δήλωσε ότι «το ζώο έφτασε με ασφάλεια στη φάρμα άγριας ζωής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

ΥΠΕΝ: Έρχεται Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:22 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν έχει ακόμα οριστεί – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία ...
13:53 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»

Μια τρομακτική εμπειρία έχει ένας άνδρας στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όταν ένα δηλητηρ...
13:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ ...
12:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς