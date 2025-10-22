Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Χαραλαμπογιάννη: «Το κρίσιμο είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα – Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει τις αποφάσεις μας»

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Χαραλαμπογιάννη: «Το κρίσιμο είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα – Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει τις αποφάσεις μας»

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνέντευξη παραχώρησε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη στον αρχισυντάκτη της Realnews, Αλέξανδρο Κόντη, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπογιάννη «το κρίσιμο για εμάς είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, πώς θα καταφέρουμε να γίνει η δημόσια διοίκηση ένας μοχλός ενεργοποίησης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Γιατί, χωρίς την δημόσια διοίκηση δεν μπορούν να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών ασχολείται με τα εσωτερικά ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τα οργανωτικά ζητήματα, τις δομές επί της ουσίας του κράτους και βεβαίως τις διοικητικές διαδικασίες που όλους μας ταλαιπωρούν και επομένως εκεί έχουμε ειδική πρόνοια για αυτά τα ζητήματα. Πώς ήρθε το υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσει παγιωμένες πρακτικές, να ηγηθεί μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να κάνουμε και την αλλαγή. Νούμερο 1: Προσλήψεις στο Δημόσιο. Κλασσικό πελατειακό εργαλείο πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν δημόσιο τομέα με 570.000 υπαλλήλους σε όλες τις δομές της χώρας. Εκεί που έρχεται το κομμάτι των αποφάσεων είναι στους πόσους χρειάζομαι και κυρίως τι ειδικότητες χρειάζομαι, με τι κατάρτιση και τι δεξιότητες. Αυτό για εμάς είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα».

Επίσης, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει στις αποφάσεις μας. Και λέμε να βοηθήσει γιατί τον καθοριστικό ρόλο πάντα το παίζουνε οι πολιτικές. Έχουμε φτιάξει ένα στρατηγικό εργαλείο στελέχωσης μέσω του οποίου αναδεικνύονται οι ανάγκες σύμφωνα και με ποσοτικά στοιχεία, πόσοι έφυγαν, τι είδους ειδικότητες και που ρίχνουμε την πολιτική μας στόχευση και πώς μπορούμε να στελεχώσουμε το Δημόσιο με τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε».

Δείτε LIVE το Συνέδριο:

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου είναι η inDigital. Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity, η Netcompany, η Cognyte Luminar, η Bright diadikasia Business Solutions. Ασημένιος χορηγός η Huawei. Χορηγοί οι: ΑΔΜΗΕ, Cosmote , Olympios , Dimitriadis / Vitoros Law Firm. Το Συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Οι απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα στον κυβερνοχώρο

Παπαθανάσης: Στα 900 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ανέλθει η νέα αναθεώρηση στο Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

«A1689-zD1»: Ο μακρινός γαλαξίας που έχει ασυνήθιστα χαμηλή αναλογία σκόνης προς αέριο – Τι λένε οι επιστήμονες

Η Apple επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν την εμφάνιση «Liquid Glass» με τη νέα επιλογή «tinted»
περισσότερα
16:11 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του Αθανάσιου Ράπτη, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διο...
15:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Το Οξύμωρο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρία και Απειλή

Μια ιδιαίτερη σημαντική παρουσίαση πραγματοποίησε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari ...
15:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Οι απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα στον κυβερνοχώρο

«The Double-edged Sword: ΑΙ-Driven Cyber Threats & Cyber Defense» είναι ο τίτλος της ΑR...
15:19 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα μελέτη εξηγεί γιατί νιώθουμε πως ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα όσο μεγαλώνουμε – Πώς μια ταινία του Χίτσκοκ βοήθησε στην έρευνα

Οι επιστήμονες φαίνεται ότι κοντεύουν ν’ απαντήσουν στο ερώτημα γιατί ο χρόνος φαίνεται να περ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς