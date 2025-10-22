Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Χαραλαμπογιάννη: «Το κρίσιμο είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα – Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει τις αποφάσεις μας»

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνέντευξη παραχώρησε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη στον αρχισυντάκτη της Realnews, Αλέξανδρο Κόντη, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπογιάννη «το κρίσιμο για εμάς είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, πώς θα καταφέρουμε να γίνει η δημόσια διοίκηση ένας μοχλός ενεργοποίησης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Γιατί, χωρίς την δημόσια διοίκηση δεν μπορούν να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών ασχολείται με τα εσωτερικά ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τα οργανωτικά ζητήματα, τις δομές επί της ουσίας του κράτους και βεβαίως τις διοικητικές διαδικασίες που όλους μας ταλαιπωρούν και επομένως εκεί έχουμε ειδική πρόνοια για αυτά τα ζητήματα. Πώς ήρθε το υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσει παγιωμένες πρακτικές, να ηγηθεί μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να κάνουμε και την αλλαγή. Νούμερο 1: Προσλήψεις στο Δημόσιο. Κλασσικό πελατειακό εργαλείο πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν δημόσιο τομέα με 570.000 υπαλλήλους σε όλες τις δομές της χώρας. Εκεί που έρχεται το κομμάτι των αποφάσεων είναι στους πόσους χρειάζομαι και κυρίως τι ειδικότητες χρειάζομαι, με τι κατάρτιση και τι δεξιότητες. Αυτό για εμάς είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα».

Επίσης, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει στις αποφάσεις μας. Και λέμε να βοηθήσει γιατί τον καθοριστικό ρόλο πάντα το παίζουνε οι πολιτικές. Έχουμε φτιάξει ένα στρατηγικό εργαλείο στελέχωσης μέσω του οποίου αναδεικνύονται οι ανάγκες σύμφωνα και με ποσοτικά στοιχεία, πόσοι έφυγαν, τι είδους ειδικότητες και που ρίχνουμε την πολιτική μας στόχευση και πώς μπορούμε να στελεχώσουμε το Δημόσιο με τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε».

