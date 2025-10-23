Κώστας Πρέκας: «Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα, σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κώστας Πρέκας
Φωτογραφία: Intime

Τον Κώστα Πρέκα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με τον επιτυχημένο ηθοποιό να κάνει δηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10). Μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στο θέμα του θανάτου, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν τον φοβάται, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως σε λίγο καιρό θα τον «συντροφεύσει».

Σε ερώτηση για το αν τον τρομάζει ο θάνατος, ο Κώστας Πρέκας απάντησε: «Καθόλου! Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος. Το περιμένω κάπως. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Δηλαδή δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά».

«Είμαι ήρεμος και ερωτευμένος», σημείωσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, ο Κώστας Πρέκας εξήγησε πως: «Όλα αυτά θα συμβούν, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόταση με γλυκύτητα και με αγάπη!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι – Αναμένονται οι τοξικολογικές

ΕΙΝΑΠ: «Φωτογραφική» και «χαριστική» διάταξη προβλέπει παράταση θητείας σε συνδικαλιστές γιατρούς

Νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ: 7 στους 10 νέους θεωρούν ότι το επίπεδο της εκπαίδευσής τους καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας το...

ΕΕ- φυσικό αέριο: Tι περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων των “27” εις βάρος της Ρωσίας

Η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου της – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα 4 ζώδια που φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους
περισσότερα
16:14 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ελευθερία Αρβανιτάκη για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν μέντοράς μου, ένας άνθρωπος τον οποίο αγάπησα βαθιά»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, έχει προκαλέσει πανελλήνια θλίψη. Η κάμερα της ε...
12:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση – «Έχουν αλλάξει τις κλειδαριές, δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι»

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο επιχειρηματίας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος καθώς...
12:05 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ για πολλούς λόγους – Είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε όσα γράφονται περί αντικατάστασής της στην «Super Κατερίνα», ε...
10:17 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Τζομπανάκη για Στάθη Μαντζώρο: «Θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει – Τα 2 ανήλικα παιδιά του θα χρειαστούν στήριξη»

Στον ηθοποιό, Στάθη Μαντζώρο και την πορεία της υγείας του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Μαρία Τζο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς