Κώστας Πρέκας: «Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα, σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει»

Τον Κώστα Πρέκα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με τον επιτυχημένο ηθοποιό να κάνει δηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10). Μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στο θέμα του θανάτου, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν τον φοβάται, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως σε λίγο καιρό θα τον «συντροφεύσει».

Σε ερώτηση για το αν τον τρομάζει ο θάνατος, ο Κώστας Πρέκας απάντησε: «Καθόλου! Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος. Το περιμένω κάπως. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Δηλαδή δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά».

«Είμαι ήρεμος και ερωτευμένος», σημείωσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, ο Κώστας Πρέκας εξήγησε πως: «Όλα αυτά θα συμβούν, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόταση με γλυκύτητα και με αγάπη!».