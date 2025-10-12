Τζόυς Ευείδη: «Δεν έχω πρόταση για την τηλεόραση – Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά»

Η Τζόυς Ευείδη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της παράστασης «Χάσαμε τη θεία, στοπ», έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο», σήμερα 12/10. Η ηθοποιός εξέφρασε ότι της λείπει η τηλεόραση, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόταση και πως προτιμά να μην ζητήσει δουλειά.

«Ο χώρος είναι πολύ ωραίος, το έχω αγαπήσει πολύ αυτό το θέατρο και του πήρα την… παρθενιά! Είναι η δεύτερή μου παρθενιά σε θέατρο», είπε αρχικά η Τζόυς Ευείδη. Η Τζόυς Ευείδη είπε στη συνέχεια: «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ!

Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Ντρέπομαι πάρα πολύ», είπε η ηθοποιός.