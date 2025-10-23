Νέα Αριστερά: «Καφκικό σκηνικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ανθρώπους του Μαξίμου εναντίον της Π. Τυχεροπούλου»

«Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε τις καφκικού τύπου διώξεις -ποινικές και διοικητικές-, αλλά και μαφιόζικου τύπου απειλές που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται από τις διοικήσεις των εκλεκτών των κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη και “Φραπέ” στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, σημείωσε με νόημα πως “άλλαξαν τις διοικήσεις Βάρρα και Σημανδράκου γιατί προσπάθησαν να περιορίσουν το μέγεθος της απάτης”» τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, (η κυρία Τυχεροπούλου) «τόνισε ότι άλλαζαν οι εγκύκλιοι και έτσι πληρώνονταν οι επιτήδειοι, συμπληρώνοντας πως αν έμενε η “εγκύκλιος Βάρρα” δεν θα συνέβαινε αυτό, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών τον Θεοφάνη Παπά -εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας- και τον Δημήτρη Μελά, ενώ σε άλλη απάντηση αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των καταθέσεων των κ.κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα. “Με την αλλαγή υπουργού”, μετά τον κ. Γεωργαντά, “ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ”, παρατήρησε σε άλλο σημείο η κυρία Τυχεροπούλου -φωτογραφίζοντας τον κ. Αυγενάκη-, η οποία σε ερώτηση του κ. Ζεϊμπέκ, αν επιχειρείται συγκάλυψη, απάντησε καταφατικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ