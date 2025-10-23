Φυλακές Τρικάλων: Εντοπίστηκαν ναρκωτικά, μαχαίρι και κινητά τηλέφωνα σε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φυλακές Τρικάλων: Εντοπίστηκαν ναρκωτικά, μαχαίρι και κινητά τηλέφωνα σε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. – ΦΩΤΟ 

Έρευνα πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, σε κελί όπου κρατούνται 3 αλλοδαποί άνδρες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -3- χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους -2,7- γραμμαρίων,
  • -1- χάρτινη συσκευασία που περιείχε άγνωστη σκόνη, βάρους -0,9- γραμμαρίων,
  • -1- αυτοσχέδιο μαχαίρι &
  • -1- κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim.

Οι προαναφερόμενοι 3 αλλοδαποί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Επιπλέον, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αίθριο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδια δέματα (συσκευασία καπνού, σακούλα και δύο συσκευασίες κουτιών γάλακτος) που περιείχαν συνολικά:

  • νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, σε μορφή βράχου, βάρους -48- γραμμαρίων,
  • -2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή βράχου και σκόνης, συνολικού βάρους -31- γραμμαρίων,
  • νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους -61,2- γραμμαρίων,
  • -7- κινητά τηλέφωνα,
  • -4- κάρτες sim,
  • -6- καλώδια φόρτισης και
  • -2- καλώδια handsfree.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι – Αναμένονται οι τοξικολογικές

ΕΙΝΑΠ: «Φωτογραφική» και «χαριστική» διάταξη προβλέπει παράταση θητείας σε συνδικαλιστές γιατρούς

Νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ: 7 στους 10 νέους θεωρούν ότι το επίπεδο της εκπαίδευσής τους καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας το...

ΕΕ- φυσικό αέριο: Tι περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων των “27” εις βάρος της Ρωσίας

Η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου της – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα 4 ζώδια που φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους
περισσότερα
16:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη 59χρονος για κλοπές σε σπίτια στην Αττική – Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην περιοχή του Πειραιά, ένας 59χρονος...
16:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο – Έγινε απολύμανση σε όλους τους χώρους

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μ...
15:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη συνταξιούχος επειδή… έκοψε να μυρίσει ένα κλωνάρι δενδρολίβανο

Συνταξιούχος κατέληξε κρατούμενος στην ασφάλεια Πυλαίας, όταν προσπάθησε να κόψει ένα κλαράκι ...
15:24 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο ενός 52χρονου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) σε επιχείρηση που βρίσκεται λίγο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς