Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη συνταξιούχος επειδή… έκοψε να μυρίσει ένα κλωνάρι δενδρολίβανο

Enikos Newsroom

κοινωνία

άντρας χειροπέδες

Συνταξιούχος κατέληξε κρατούμενος στην ασφάλεια Πυλαίας, όταν προσπάθησε να κόψει ένα κλαράκι δενδρολίβανο από παρτέρι σε αυλή νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Ο 62χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας, και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέως.

Ωστόσο δεν απέφυγε μία οκτάωρη ταλαιπωρία και τη βάσανο της δακτυλοσκόπησης και της φωτογράφισης στα εγκληματολογικά εργαστήρια, σύμφωνα με τη voria.gr.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο συνταξιούχος συνόδευσε συγγενή του, που πήγε για θεραπεία στο νοσοκομείο (τα στοιχεία του ιδρύματος είναι στη διάθεση της Voria.gr). Περιμένοντας στην αυλή είδε σε ένα παρτέρι τον δενδρολίβανο και προσπάθησε να κόψει ένα κλαράκι για να το μυρίσει, όπως περιέγραψε.

Επειδή όμως το φυτό μόλις είχε φυτευτεί και το χώμα ήταν φρέσκο, από λάθος ξεριζώθηκε. Άμεσα όμως ο 62χρονος το τοποθέτησε πάλι στο χώμα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Τότε αντέδρασε γυναίκα υπάλληλος της εταιρίας σεκιούριτι του νοσοκομείου, η οποία ενημέρωσε τη διοίκηση του ιδρύματος και κλήθηκε η αστυνομία, με συνέπεια ο συνταξιούχος να συλληφθεί και να καταλήξει στο κρατητήριο.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα δίωξης, χωρίς να χρειαστεί να μεταχθεί ενώπιόν της. Ωστόσο οδηγήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ. ΑΣ. όπου δακτυλοσκοπήθηκε και φωτογραφήθηκε. «Αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Είναι αδιανόητο να συλλαμβάνεται κάποιος επειδή έκοψε ένα κλαράκι δενδρολίβανο για να το μυρίσει» σχολίασε μιλώντας στη Voria.gr η συνήγορός του Χριστίνα Σωτηράκογλου.

Η δικογραφία για την κλοπή δημόσιας περιουσίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες το νοσοκομείο ανέφερε πως δεν επιθυμεί καμία διαδικασία σε βάρος του συνταξιούχου.

