Euroleague: Aπέκλεισε τον διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τον άμεσο αποκλεισμό του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της, μετά τη σύλληψή του στη Σερβία, είδηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, ο Νίκολιτς παύει προσωρινά να συμμετέχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι που τελεί υπό την εποπτεία της διοργανώτριας αρχής, μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της ίδιας της λίγκας.

Όπως μεταδίδουν τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Σέρβος ρέφερι συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρά αδικήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επίσημη Δήλωση της Euroleague Basketball

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».