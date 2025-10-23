Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο ενός 52χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) σε επιχείρηση που βρίσκεται λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στον δρόμο προς Μαλάδες, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοστάσιο, όταν ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του κατά τη διάρκεια εργασιών. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών για το περιστατικό.

Όπως είπε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης ο απεγκλωβισμός του χεριού του άνδρα από το μηχάνημα τροφοδοσίας ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς ο άξονας που καρφώθηκε στο χέρι του ήταν από μασίφ ξύλο, ενώ κρίσιμη ήταν η συνδρομή του γιατρού του ΕΚΑΒ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

Πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν ότι συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε «πιάσει» το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.

 

16:42 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

